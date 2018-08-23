Порошенко извинился за слова о скором завершении войны в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко извинился за сказанные им в 2014 году слова о скором завершении войны в Донбассе. "Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения", – заявил Порошенко, выступая на торжественных мероприятиях в Днепре.

Сегодня на Украине отмечают День государственного флага, завтра – День независимости. Поздравления в Киев уже направил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что "США всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ". Трамп отметил, что Украина последние четыре года "мужественно противостоит российской агрессии".

Война в Донбассе началась весной 2014 года. Порошенко после избрания на пост президента Украины заявил, что операция против вооруженных сепаратистов "должна быть более эффективной" и длиться не месяцы, а часы. В настоящее время боевые действия в Донбассе продолжаются.

За последние сутки, по данным Киева, сепаратисты более 20 раз открывали огонь, погиб украинский военный. Сепаратисты обвиняют в нарушении режима прекращения огня правительственные войска. Украина и страны Запада утверждают, что Россия оказывает вооруженную поддержку самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР", а на их стороне воюют кадровые российские военные. Кремль обвинения отвергает.