Чехия признала оккупацией вторжение войск СССР в 1968 году

Парламент Чехии признал вторжением и оккупацией ввод в Чехословакию войск СССР и стран Варшавского договора в 1968 году. Цель резолюции – предотвратить искажение истории. Инициатором документа стали христианские демократы. Они заявили, что резолюция станет "четким посланием общественности, а также другим странам, в том числе России".

21 августа 1968 года советские войска перешли границу с Чехословакией. В операции также участвовали военные из Польши, Болгарии, Венгрии и ГДР. Москва ввела войска, чтобы подавить либеральные реформы чехословацкой компартии. Советский контингент находился в стране до 91-го года. Эти двадцать лет в Чехии называют периодом оккупации.