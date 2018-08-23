СПЧ просит отпустить из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого

Совет по правам человека при президенте России попросил следствие изменить меру пресечения для ведущего научного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. 74-летний ученый арестован по обвинению в государственной измене.

В обращении СПЧ просит учесть возраст и состояние здоровья Кудрявцева, сообщил "Интерфаксу" глава президентского совета Михаил Федотов.

Ранее Санкт-Петербургский союз ученых обратился к президенту Путину с просьбой отпустить Кудрявцева из следственного изолятора по "гуманитарным соображениям". Кудрявцев перенес инфаркт и болен сахарным диабетом, условия содержания в СИЗО "угрожают его здоровью и даже жизни", говорилось в послании.

Ведущий научный сотрудник ЦНИИмаш был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" 20 июля. Кудрявцева подозревают в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ученый не признает вины. Защита Кудрявцева настаивает, что он уже более 20 лет не имеет доступа к секретным данным.