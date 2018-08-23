Профессия - доносчик. Соцсети о вознаграждении для информаторов МВД

–Будоражащая умы новость - Минюст утвердил приказ МВД о денежном вознаграждении информаторам.

За помощь в раскрытии преступления можно будет получить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Решение о наградах больше трёх миллионов будет принимать лично министр внутренних дел.

В сети эта новость вызывает, в основном, мрачные шутки.

Валерий Рашкин:

То есть на пенсии денег нет, а на содержание системы доносчиков есть

Мария Чупринская:

Всё чудесатее и чудесатее

«НАВОЛОНТЁРЬ» НА СОСЕДА

Хватит в компьютере в танки играть,

Пора добровольцем врагов выявлять.

«Стукач» - унизительно, не будем тут спорить,

Куда поэтичней звучит - «волонтёрить»...

Вадим Жук:

Восстань,стукач! И виждь,и внемли,

И что увидишь донеси!

Опять на благостной Руси

Твой благородный труд приемлют.

О ,твой пиджак подбитый ватой,

А в нём горячих стук сердец.

Ты не стукач, ты информатор,

незримой армии боец.

Вступай же органами всеми

в незримый бой, в опасный бой...

Сексот! Здесь что-то есть от секса

и власть насытится тобой.

Антон Батагов:

Вполне возможно, молодые поколения уже не знают, что означает слово "стукач". Оно из лексикона совсем другой эпохи. Но страна возвращается к традиционным ценностям. Только что принят закон о том, что труд стукача оплачивается. Причем весьма и весьма щедро. По-моему, это очень мудрое государственное решение. Проблема безработицы решена раз и навсегда. И многие другие проблемы, которые кое где у нас порой.

Валентина Пахман:

А вообще Путин гений.

Вот казалось бы - денег в казне нет, на пенсии денег нет, а он вдруг бабах и обещает несметные бабки за доносы.

Откуда деньги, Зин?

А схема проста и бесхитростна, как все гениальное.

Донос - это не только потраченные деньги на вознаграждение. Это еще и полная конфискация имущества жертвы, включая и то вознаграждение, которое жертва получила, в свою очередь за свойдонос.

Таким образом в казну вернутся не только деньги за доносы, но и дополнительные средства - все накопления граждан страны.

Обожаю подлецов.

В отличие от скучных порядочных идиотов, подлецы всегда бурлят идеями.

И ведь ничего личного - просто бизнес. Схема чистой, законной прибыли. Государственная машина по выкачиванию бабла с населения.

Обожаю.

Илья Вайцман:

Странно, что в МВД не додумались платить осведомителям долю от конфискованного имущества посаженных и расстрелянных по доносу.

Это сразу подняло бы патриотическую сознательность на невиданные высоты, да и бюджету экономия.

Саяна Монгуш:

указывать на паркующихся по ночам под окнами и орущих до утра - долг каждого жильца нашего дома, правда все это бесполезно, важнее для страны война с соцсетями

а так, я уверена, что дорогие россияне обрушат доносами друг на друга любую сеть и без денег

Платон Беседин:

Новый план - платить за содействие в раскрытии преступлений – трактуется двояко. Одни пишут, что полиция будет стимулировать доносы, другие заявляют, что так служба улучшит раскрываемость преступлений и вовлечет в обеспечение порядка граждан. Но именно так – двояко – и отнесутся к этому в будущем.

Нечто похожее было и раньше, но, согласитесь, немногие спешили бежать в полицию, зная о творящемся беззаконии. Причиной тому – и лень, и страх за собственную жизнь. Могли наказать за разговорчивость.

Бросятся ли сейчас люди помогать МВД? Россияне неохотно идут на контакт с полицией. Стукач, доносчик – обидные и позорные определения в нашем обществе. Настучать на соседа, в общем-то, "западло". Страна прошла 30-е годы, когда людей ссылали в лагеря именно по доносам. Прадед мой, например, отсидел за то, что некая девица побежала в органы, рассказав: мол, такой-то травил анекдот, почему Сталин ходит в сапогах, а Ленин – в ботинках. И прадеда отправили под Магадан. С таким прошлым неудивительно, что спустя время доносительство стало позорным. Но и такой подход ушел в крайности: многие перестали содействовать не просто работе полиции, но и обеспечению нормальной жизни как таковой.

Олег Пшеничный:

МВД собирается за доносы выплачивать деньги.

Может, сообщить им, что один тут глава парламента переписал на пожилую маму дико дорогую квартиру? Мужики-то не знают, а ещё и денег дадут.

Виктор Шендерович:

Наконец-то я понял, как разбогатею.

Стану информатором МВД.

Уже приступил к написанию заявления о совершении захвата власти, по предварительному сговору, группой уроженцев г.Санкт-Петербурга.

Это десять миллионов сразу.

Потом напишу им про коррупцию в "Байкалфинансгрупп", давление на суд и массовое убийство в Беслане. Далее везде...

Давайте, правда, завалим МВД информацией о преступлениях. Они ж не в курсе.

Матвей Ганапольский:

Это очень хорошая идея, и я сразу заявляю, что иду в осведомители. Судя по оплате, я буду получать гораздо больше, чем эти жалкие гроши на «Эхе». Кроме того, учитывая, что «Эхо» радиостанция антироссийская – а именно так утверждают настоящие патриоты России, то у меня есть шанс наконец влиться в их стройные ряды и стать таким же прекрасным патриотом.

Теперь о том, за что я могу получить эти 10 миллионов рублей, особенно учитывая то, что на меньшую сумму я не согласен, а сам донос должен быть изящный и не связанный с опасностью. Во-первых, я человек от природы несмелый и боюсь, что побить могут. А во-вторых, каких-то убийц я не знаю, в какие-то ИГИЛы, запрещённые в России, меня не приглашают – так откуда мне знать каких-то мрачных небритых типов с пистолетами. Кроме того, разоблачать убийц сейчас не тренд, а коррупционеры у нас в сидят руководстве – и если я их им же буду сдавать, они ещё заставят именно меня им деньги заносить – какая же тут прибыль?

Конечно, сейчас, когда я вам всё это рассказал, может создаться впечатление, что тем для доноса нет, ибо все варианты либо сложны, либо опасны.

Но выход есть! Именно сейчас этот выход осваивается лучшими людьми на районе.

Нужно доносить за фотки, репосты и лайки!

Во-первых, это комфортно – ты сидишь дома на диване и доносишь. При этом, ты можешь кушать мороженое или шашлык. Второе достоинство – тебя не видно и по морде никто не даст. Третье достоинство – и оно, видимо, самое главное: если кто-то тебя укорит, что ты, типа, сталинский чувачок, то ты легко отвечаешь, что ты это все делаешь, потому что родина в опасности. А компьютеры арестованного блогера тебе перешли, потому что в тюрьме они ему всё равно не нужны.

Конечно, все это немного дурно пахнет, но есть великая поговорка: «Пять минут позора — и обеспечен на всю жизнь!» Да и позор тут неочевиден, позор – он только в головах либералов. Вот был такой писатель Довлатов, так он написал, что все мы ругаем Сталина, а четыре миллиона доносов кто написал?

Конечно, Довлатов был неплохим писателем, но жизни он не знал. Не понимал он главного – плохая идея в народ не пойдёт. И если наши родные граждане написали аж четыре миллиона доносов, то значит дело это нужное и народом поддерживаемое.

А хорошие традиции не умирают!

Короче, это очень хорошая идея про доносы.

И хорошо, что наше родное руководство предложило это как раз в памятные дни путча 1991 года, ибо путч продолжается, дорогие друзья!