Приложение от Facebook могло раскрыть данные 4 миллионов человек

Facebook приостановил доступ к приложению myPersonality, чтобы проверить его безопасность. Администрация соцсети обеспокоена тем, что программа могла передавать персональные данные неблагонадежным организациям. В Facebook опасаются, что пострадать могли до 4 миллионов пользователей. Об этом в четверг сообщает Associated Press.

По данным агентства, наибольшим спросом приложение myPersonality пользовалась в 2012 году, однако Facebook решил проверить его только сейчас — вскоре после недавнего скандала с британской аналитической организацией Cambridge Analytica. В начале марта журналисты обвинили ее в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа, а также в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру.

Накануне газета WSJ сообщила, что Apple удалила из App Store другое приложение Facebook — Onavo. В Apple заявили, что программа нарушает новые правила, которые ограничивают сбор данных разработчиками приложений.

Ранее Facebook заблокировал более 400 приложений, заподозренных в нарушении конфиденциальности.