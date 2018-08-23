Власти Москвы согласовали митинг КПРФ против пенсионной реформы

Власти Москвы согласовали заявку КПРФ на проведение 2 сентября митинга против повышения пенсионного возраста 2 сентября, но предложили изменить место сбора и сократили время проведения акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Митинг согласован на один час 45 минут с числом участников до 15 тысяч человек на проспекте Академика Сахарова.

Ранее Мэрия Москвы получила четыре заявки на проведение аналогичных акций 2 сентября. Одним из заявителей была КПРФ, кто подал остальные заявки, не уточнялось.

Власти России хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что протестные митинги не помогут решению вопросов, связанных с пенсионной реформой. Законопроект уже прошел первое чтение в нижней палате российского парламента.