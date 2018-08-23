Суд Риги отменил арест пророссийскому активисту Гапоненко

Суд Риги выпустил из-под ареста пророссийского активиста Александра Гапоненко, который обвиняется в покушении на государственный строй Латвии. Об этом в четверг сообщает Delfi.lv. Ранее суд дважды отказывал ему в освобождении.

Его подозревают в попытках подорвать суверенитет, территориальную целостность и государственную власть страны, а также в разжигании межнациональной розни через фейсбук и оказании помощи иностранному государству в его враждебной деятельности против Латвии. За предполагаемые преступления Александру грозят восемь лет тюрьмы.

Адвокат Гапоненко Имма Янсоне предположила в интервью ТАСС, что к ее подзащитному вскоре будет применена новая мера пресечения – запрет на выезд из страны.

Арестованный в апреле Гапоненко выступает за придание русскому языку статуса государственного и возглавляет незарегистрированную организацию "Конгресс неграждан". Она представляет интересы выходцев из бывшего ССР, не имеющих латвийского гражданства. Он же – руководитель "Института европейских исследований", финансируемого российскими фондами. В 2011 году активист опубликовал изданный при поддержке российской Общественной палаты сборник статей под названием "Дискриминация русских в Балтии: причины, формы, возможности преодоления".