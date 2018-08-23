Госсекретарь США в разговоре с Лавровым обсудил положение Сенцова

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили положение украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии на Крайнем Севере. О деталях телефонного разговора дипломатов говорится в заявлении МИД России. В ведомстве утверждают, что политики созвонились по инициативе американской стороны.

Лавров, в свою очередь, призвал освободить россиянку Марию Бутину, которую Вашингтон обвиняет в незаконном лоббировании интересов Москвы в США. По версии американских властей, она пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень. Глава МИД России во время телефонного разговора назвал ее арест "преследованием под надуманным предлогом".

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Свою вину режиссер не признаёт. Уже 102 дня он держит голодовку, требуя освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры. Они призвали официальные лица Евросоюза и ООН оказать давление на Россию, чтобы добиться скорейшего выхода украинского режиссера из тюрьмы.