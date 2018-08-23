СМИ: от авиаударов РФ в Сирии за три года погибли 8 тысяч мирных жителей

Жертвами российских авиаударов в Сирии за три года стали не менее 8 тысяч человек и свыше 10 тысяч членов вооруженных группировок. Об этом заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, на который ссылается Би-би-си в четверг.

Британская телерадиокомпания обратила внимание, что Министерство обороны России накануне представило сводную информацию о масштабной активности Москвы в Сирии, однако ничего не сообщило о погибших российских военных и местных жителях. На официальном канале ведомства в YouTube сказано, что с сентября 2015 года через сирийский конфликт прошли более 63 тысяч российских военных.

Между тем, по официальным данным Минобороны России, за время операции в Сирии погибли более 80 российских военных. В ходе этого конфликта Москва потеряла не менее 7 самолетов и 6 вертолетов.

Коалиция под руководством США, воюющая против запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство", заявила, что с августа 2014 года провела около 30 тысяч воздушных ударов по территориям Сирии и соседнего Ирака. Она признала, что, по ее подсчетам, случайными жертвами этой миссии стали более тысячи мирных граждан. Независимые правозащитники полагают, что эта цифра занижена как минимум в шесть раз.

Россия утверждает, что перебросила в Сирию войска по приглашению президента Башара Асада. С начала военной операции Москва официально заявляла, что ее задача – борьба с "Исламским государством".

Разведки западных стран, однако, неоднократно заявляли, что реальная цель России – война против вооруженной оппозиции и спасение правительства Асада от краха. Представители США, Великобритании, Франции и других стран высказывали подозрения, что Москва пренебрегает в Сирии жизнями мирного населения и даже, вероятно, совершает военные преступления.