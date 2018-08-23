"Калашников" представил конкурента Tesla на базе ИЖ-Комби

Концерн "Калашников" рассказал о разработке электромобиля, который в будущем будет конкурировать с машинами Tesla предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает РБК.

Концепт-кар CV-1 создан на базе кузова советского автомобиля ИЖ-Комби, выпускавшегося с 1973 по 1997 год. В российском концерне планируют "как минимум не уступать" продукции фирмы Tesla.

В "Калашникове" утверждают, что запас хода у автомобиля составит 350 километров при емкости батареи 90 киловатт-час. Мощность двигателя заявлена в 220-500 киловатт.

Последняя модель компании Илона Маска Tesla 3 имеет запас хода от 350 до 500 километров в зависимости от комплектации при емкости батареи от 50 до 75 киловатт-час. Мощность модели с одним двигателем составляет 196 киловатт.