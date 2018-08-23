В Москве на три месяца продлили арест лидеру "Черного блока"

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца и три дня арест лидеру движения "Черный блок" Владимиру Ратникову.

Ратникова обвиняют в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму в интернете, призывах к массовым беспорядкам и возбуждении ненависти или вражды. В частности, по версии следствия, на одном из митингов он скандировал лозунги, внесенные в список экстремистских.

Также на заседании стало известно, что Ратникова подозревают в публичных призывах к террористической деятельности и в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Лидера "Черного блока" задержали в Москве 28 июня. В конце июля его перевели в СИЗО № 1 "Матросская тишина". Известно, что на прошлой неделе Ратникова помещали в карцер. Его отец сообщил Радио Свобода, что у сына пытаются выбить признательные показания.

В марте 2018 года Ратникова уже судили по статье "возбуждение ненависти или вражды" - он был приговорен к 160 часам обязательных работ за публикацию семилетней давности запрещенных песен на своей странице "Вконтакте". Сам он связывал уголовное дело с отказом сотрудничать с центром по противодействию экстремизму МВД России.

10 августа по делу "Черного блока" арестовали еще двух человек - юриста Дмитрия Макарова и участника движения Артема Воробьева. Их также обвиняют сразу по нескольким "экстремистским" статьям. При этом в разговоре с Радио Свобода близкий к арестованным оппозиционный активист, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что Макаров с Ратниковым толком даже не общались.