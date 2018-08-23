В Таллине открылся памятник жертвам советских репрессий

В Таллине открылся памятник жертвам коммунизма в Эстонии. Торжественное событие состоялось 23 августа – в общеевропейский День памяти жертв тоталитарных режимов. Об этом сообщает ERR.

Мемориальный комплекс состоит из нескольких частей. Одна из них – плиты, на которые нанесены имена 22 тысяч имен эстонцев, считающихся погибшими по вине советской власти. Другая – памятник эстонским офицерам, которых власти страны чтят как жертв коммунистических репрессий.

На открытие были приглашены более 500 репрессированных коммунистическим режимом и их близких. В мероприятии участвовали представители высшего руководства страны.

Работы по созданию памятника начались в декабре прошлого года. В январе 2018-го эстонские власти допустили, что расположенный неподалеку мемориал советским морякам может быть снесен из-за плохого состояния.

На днях эстонские и латвийские власти заявили о том, что они намерены добиться от России возмещения ущерба за советскую оккупацию. В Москве отказались обсуждать эту тему с Ригой и Таллином.