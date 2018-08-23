Пакт длиной в восемь десятилетий

Сегодня – очередная , 79-я годовщина подписания пакта Молотова – Риббентропа, сделавшего неизбежным скорое развязывание Второй мировой войны. Его трагическим итогом стали миллионы жертв во всем мире, громадные разрушения и оккупация нацистами и коммунистами десятков стран.

Латвия и Эстония хотят взыскать с России ущерб за советскую оккупацию. Об этом заявили министры юстиции двух стран. Совместное заявление Дзинтарса Разначса и Урмаса Рейнсалу опубликовано на сайте эстонского Минюста.

В заявлении говорится о необходимости сохранить память о жертвах и последствиях советского режима. Политики обсудили план возможных действий, в том числе на уровне ООН. Оккупацией власти двух стран называют пребывание бывших прибалтийских республик в составе СССР в 1940–1990 годах.

В декабре 2015 года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, в которой пообещали объединить усилия и предъявить требования о возмещении ущерба за оккупацию. Однако эстонский МИД тогда заявил, что Таллин не намерен требовать компенсации от Москвы. В свою очередь в Латвии ущерб оценили в 185 миллиардов евро.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с термином "оккупация" применительно ко времени, когда страны Балтии находились в составе Советского Союза. Он также призвал не забывать о вкладе СССР в экономику и инфраструктуру стран Балтии.

Сегодня в Таллинне прошло торжественное открытие памятника жертвам коммунизма

Завтра в Вильнюсе состоится церемония открытия сквера имени Бориса Немцова.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила журналист Deutsche Welle, основатель Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова.

Немцова отметила, что на церемонии открытия сквера будет присутствовать глава МИД Литвы Линас Антанас Линкявичюс, мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс, европейские депутаты от Литвы, российские активисты, «Солидарность», а также ее мать Раиса Немцова.

По словам Жанны Немцовой, переименование сквера случилось во многом благодаря участию В.Кара-Мурза младшего и Натальи Будаевой.

Решение о переименовании сквера в Вильнюсе было принято городским советом 23 мая этого года.

Ранее именем Б.Немцова была названа площадь перед посольством России в Вашингтоне.

Трагические последствия пакта Молотова - Риббентропа обсуждают историк Борис Соколов, политик Витаутас Ландсбергис, президент Европейского центра развития демократии Валерий Энгель.

Ведущий - Владимир Кара - Муза - старший.