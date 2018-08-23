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Италия может приостановить взносы в ЕС, если ей не помогут с мигрантами

Мигранты на судне Diciotti, архивное фото

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Италия может прекратить платить взносы в Евросоюз, если в Брюсселе не помогут решить ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti (Дичиотти), на борту которого находятся спасённые мигранты. Об этом заявил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

На прошлой неделе моряки судна подняли на борт 177 мигрантов, после чего попытались доставить их к берегам Мальты. Получив отказ, спасатели направились к острову Лампедуза, затем остановились на Сициллии. В правительстве Италии не разрешили высадить мигрантов на берег и потребовали разместить их в других европейских странах.

Франция. Папа римский Франциск призывает депутатов Европарламента всячески поддержать мигрантов. Страсбург, 25,11.2014
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Италия находится в центре европейского миграционного кризиса из-за того, что большая часть нелегалов из стран Северной Африки прибывает по Средиземному морю. Новое итальянское правительство пообещало бороться с нелегальной миграцией.

Рим прекратил сотрудничество с неправительственными организациями, которые занимаются спасением мигрантов у берегов Африки, и закрыл свои порты для их судов. 11 июня правительство Италии отказалось принять корабль Aquarius с 629 мигрантами на борту. В итоге судно спасённых просителей убежища приняли Испания и Франция.

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