Мигранты раскалывают ЕС и ХДС/ХСС? Эфир в 21:05

Глава МВД Германии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеерхофер заявил о готовности уйти в отставку с обоих постов из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель по миграционной политике. Об этом сообщают агентства Reuters и DPA со ссылкой на заявление политика.

В июне Зеерхофер потребовал от Меркель ужесточения миграционной политики и настаивал на усилении контроля на германской границе. По данным Reuters, несмотря на меры, согласованные с лидерами Евросоюза на недавнем саммите в Брюсселе, глава ХСС не видит альтернативы высылке части мигрантов из Германии. Меркель это предложение отвергает. Канцлер настаивает, что предложение главы МВД противоречит европейским нормам предоставления убежища, а также несправедливо по отношению к таким странам, как Италия и Греция.

По данным Deutsche Welle, в понедельник, 2 июля, Зеерхофер собирается провести переговоры с Меркель и уладить противоречия по вопросам миграции. В зависимости от итогов встречи, министр будет решать вопрос о своем политическом будущем.

Решение Зеехофера грозит развалом коалиции ХСС и ХДС, которая была создана три месяца назад, чтобы положить конец политическому кризису в Германии.

В конце июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали меры по ограничению притока беженцев. В частности, Евросоюз намерен построить лагеря для беженцев на севере Африки и создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи заявки на убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция согласились принимать обратно беженцев из Германии, если власти ФРГ установят, что их данные уже внесены в общую базу просителей убежища в Евросоюзе.

Миграционную политику ЕС, ее достижения и проблемы обсуждают политолог Владислав Белов, журналист Габор Хорват, Будапешт, корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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