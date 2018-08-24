Отсутствие Медведева на публике объяснили спортивной травмой

Глава правительства России Дмитрий Медведев не участвует в запланированных мероприятиях из-за спортивной травмы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского правительства. Там отметили, что ближайшее время мероприятий с участием премьера не планируется.

Ранее СМИ со ссылкой на телеграм-каналпортала "Проект" сообщили, что Дмитрий Медведев не появляется на публике уже девять дней. При этом в его графике было много важных мероприятий, однако все они были отменены.

В предыдущий раз Дмитрий Медведев на длительное время пропадал из поля зрения СМИ в марте 2017 года. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что премьер заболел гриппом. Перед этим оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников по всей России выйти на акции протеста с требованием отставки главы правительства в связи с его возможной причастностью к коррупции.

Однако сам Медведев позже опроверг сообщение о своей болезни.