Дело Пола Манафорта: Украина вне игры?

Будут ли расследовать деятельность в Украине экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа, а также бывшего главного стратега и лоббиста Виктора Януковича? Какие последствия будет иметь американское дело Манафорта для украинской политики?

Члены жюри присяжных в федеральном американском суде Александрии (штат Вирджиния) 21 августа признали бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения, включая пять пунктов, связанных с налоговыми махинациями, два – с нарушением банковского законодательства и один – с сокрытием счетов в иностранных банках. Обвинение утверждает, что Манафорт не уплатил налоги по меньшей мере с 15 миллионов долларов дохода, полученного за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. 69-летний Манафорт своей вины не признал, ему грозит длительный тюремный срок. Приговор по делу будет вынесен позже.

Тринадцать лет назад Пола Манафорта пригласил в Украину перед началом парламентской кампании один из основных финансистов Партии регионов (ПР) миллиардер Ринат Ахметов. Американского политтехнолога ему порекомендовал российский олигарх Олег Дерипаска. В этот период Манафорт создал компанию Davis Manafort Partners, которая имела свои филиалы в США, Украине и России.

Партия регионов, благодаря Манафорту, оказалась фаворитом, получив 186 из 450 мест в Верховной раде

На выборах весной 2006-го Партия регионов, благодаря Манафорту, оказалась фаворитом, получив 186 из 450 мест в Верховной раде. Американец также руководил избирательными кампаниями "регионалов" и перед выборами в парламент в 2007 и 2012 годах, а также перед выборами президента Украины 2010 года, которые выиграл Виктор Янукович. Он лоббировал в США интересы Януковича и его политсилы, не проинформировав об этом, как требует закон, американские органы юстиции.

По информации The New York Times, влияние Манафорта в Украине было значительным, а его политические советы высоко ценились. Он даже имел право голоса в принятии решений о крупных американских инвестициях в Украину. Впрочем, к мнению Манафорта не всегда прислушивался сам Янукович. Например, тогдашний президент проигнорировал советы политтехнолога назначить послом Украины в США его бывшего пресс-секретаря Анну Герман, а также отказаться от тюремного заключения для экс-премьера Юлии Тимошенко.

7 августа на суде в США над бывшим стратегом и лоббистом Януковича его экс-партнер Рик Гейтс заявил, что Манафорт продолжал работать в Украине после того, как Янукович бежал из страны в феврале 2014-го после Революции достоинства. Манафорт подписал консалтинговый контракт с новой партией "Оппозиционный блок", в которую вошли многие бывшие члены Партии регионов.

Американский политтехнолог также предоставлял свои услуги ряду украинских политиков и бизнесменов

Известно, что американский политтехнолог также предоставлял свои услуги в Украине в разное время ряду политиков и бизнесменов. Среди них на процессе в США упоминались Сергей Тигипко – бывший министр социальной политики, Сергей Левочкин – экс-глава администрации президента Януковича, нынешний депутат парламентской фракции "Оппозиционный блок", Ринат Ахметов – основатель компании "Систем Кэпитал Менеджмент" и его правая рука Борис Колесников – бывший вице-премьер-министр инфраструктуры, Андрей Клюев – еще один экс-руководитель президентской администрации Януковича, а также миллиардер Виктор Пинчук.

Кроме того, как утверждает Гейтс, Манафорт консультировал "на безвозмездной основе" Петра Порошенко во время его президентской кампании четыре года назад и сотрудничал в этот же период времени с баллотировавшимся на пост мэра Киева Виталием Кличко. Впрочем, и Кличко, и окружение действующего главы государства отрицают, что пользовались услугами Манафортом. Как заявил "Украинской правде" соратник Порошенко Игорь Грынив, он встречался с американским политтехнологом за несколько месяцев до выборов в Украине в 2014 году, однако его предложение о сотрудничестве было отвергнуто.

Хотя специальный прокурор США Роберт Мюллер, выдвинувший обвинения бывшему советнику американского президента Полу Манафорту, не обращался за правовой помощью к коллегам из Украины, в Генеральной прокуратуре по своей инициативе зарегистрировали производства по гражданам Украины, которые фигурируют в расследовании.

"На этом процессе звучали показания, что Манафорт получал деньги за свои консультационные услуги от тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, а также от конкретных политиков из Украины. И многие упомянутые в суде лица были бывшими представителями власти – как исполнительной, так и законодательной, а следовательно, не имели права быть распорядителями бизнес-структур. Поэтому в Украине открыли уголовное производство относительно вероятных правонарушений с их стороны, и Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) проведет соответствующее расследование. Если будет получено доказательство того, что конкретный чиновник или депутат того времени давали указание о перечислении денег Манафорту с оффшорных счетов, они за это понесут ответственность", - заявил на брифинге в Киеве 21 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко. Как утверждает Мюллер, от украинских политиков и бизнесменов Манафорт получил более 60 миллионов долларов. Два года назад Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фрагменты обнаруженной после Революции достоинства так называемой "амбарной книги" Партии регионов, в которой были расписаны расходы на оплату услуг Пола Манафорта, общая сумма которых начиная с 2007 года составила 12,7 миллионов долларов.

Окажет ли влияние дело Манафорта на набирающую сейчас обороты президентскую, а впоследствии и парламентскую кампанию в Украине? На этот вопрос отвечает сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец:

"Несмотря на то, что в этом деле фигурирует много украинских политиков, большинство из них сегодня находится вне Украины - они стали политическими беженцами в России или в других странах. И американская Фемида не будет делиться данными этого расследования с Украиной, поскольку это может нанести вред национальной безопасности США. Манафорт отказался давать на процессе в американском суде любые показания. Все дело строится на свидетельских показаниях его бывшего партнера, бухгалтера в прошлом Рика Гейтса. И таким образом бросить тень на того же Бориса Колесникова, Рината Ахметова будет весьма и весьма сложно. Поэтому считаю, что дело Манафорта в ближайшей перспективе, по крайней мере, на предстоящие в Украине парламентские и президентские выборы ровным счетом никакого влияния не окажет".

- Многие аналитики отмечают, что украинские власти против расследования дела Манафорта в Украине, поскольку это может спровоцировать конфликт Киева с Дональдом Трампом и его администрацией. Разделяете ли Вы такую точку зрения?

"Полагаю, что это не украинское разбирательство. И украинским правоохранительным органам вообще не стоит им заниматься. Во-первых, мы имеем дело с Соединенными Штатами, и не понятно, чем это дело закончится. На сегодняшний день, несмотря на скандал, рейтинг американского президента Дональда Трампа только укрепляется и растет. А перспектива его импичмента выглядит как крайне иллюзорная. Более того, при нынешнем уровне поддержки Трамп сохраняет возможность переизбраться на второй президентский срок. Вмешиваться в эту историю сейчас Киеву - значит подыгрывать политическим оппонентам нынешнего американского главы государства и тем самым провоцировать ухудшение отношений между Украиной и США. С этой точки зрения, украинским властям нет никакого резона педалировать внутриукраинское расследование. И думаю, что правоохранительные органы Украины будут вести себя крайне осторожно, они не будут пытаться расследовать эту скандальную историю, чтобы не бросить тень на Трампа, особенно в преддверии выборов в американский Конгресс в ноябре 2018 года".

Очевидно, что Киев не намерен портить отношения с Трампом из-за дела Манафорта. США - стратегический партер и ключевой союзник Украины, который может помочь в разрешении конфликта в Донбассе и продолжает предоставлять военную помощь государству.

Между тем, в деле бывшего советника Трампа есть и другие аспекты. Ранее звучали предположения, что Манафорт якобы тайно работал на одного из российских олигархов, чтобы помочь хозяину Кремля Владимиру Путину в достижении его целей, в том числе, и в Украине. По мнению директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, в поисках российского следа в деле Манафорта американское следствие могут заинтересовать показания украинских политиков и бизнесменов, сотрудничавших с политтехнологом.

"Это в основном те, кто был связан на тот момент с Партией регионов. Сейчас некоторые из тех политиков входят в "Оппозиционный блок". И естественно, им могут быть созданы проблемы, но не со стороны Государственной фискальной службы Украины, а со стороны США. Поскольку этот вопрос касается американской национальной безопасности, следственные действия, происходящие в настоящий момент, носят достаточно глобальный характер, и ключевая фигура в этой истории не Манафорт и Коэн (Майкл Коэн - бывший адвокат Дональда Трампа), а президент США. И будут искать максимум механизмов, как раскрутить Манафорта на дачу показаний. И украинские политики и бизнесмены, которые упоминались в американском процессе, могут стать инструментом. Что же касается внутриполитического аспекта дела Манафорта, то вряд ли оно окажет какое-либо влияние на украинскую политику. Взаимоотношениям между Украиной и США дело Манафорта глобальных проблем не принесет. А вот взаимоотношения между государством Украина и действующим американским президентом - это уже другая история, потому что мы понимаем, что любая информация, которая будет выходить из Украины и будет негативно влиять на процесс по отношению к Манафорту или любым другим действующим и бывшим лицам из команды Трампа, будет восприниматься в системе американского президента абсолютно адекватно, и ожидать от него какой-то дополнительной поддержки для Украины в этом случае маловероятно. Поэтому это такой сложный клубок, который будут раскручиваться по всему миру, но часть ниточек останется и в Украине. И как за них будут дергать и кто это будет делать: внутренняя система безопасности и система, скажем так, юридического влияния, или же за этот процесс возьмется американское ФБР и другие органы, которые будут расследовать это дело? И тогда нашим крупным бизнесменам будет гораздо хуже, чем если бы этим вопросом занимались лишь ГФС и Генеральная прокуратура Украины. Американское следствие могут интересовать не только показания Ахметова и Колесникова, но и представителей так называемой группы Сергея Левочкина - Юрия Бойко из "Оппозиционного блока". Если они пойдут на сотрудничество с американским следствием, то это одно, если же они займут другую позицию - откажутся от дачи показаний, то это может серьезно ударить по их бизнесу на международных просторах. Экстрадировать их не получится, но и покинуть Украину у них не выйдет. Поскольку большая часть цивилизованных стран, если они там окажутся, задержит их и, возможно, выдаст США", - предполагает Дмитрий Разумов.

Большинство экспертов, комментируя заявления генпрокурора Юрия Луценко о расследовании Государственной фискальной службы Украины относительно политиков и бизнесменов, плативших крупные гонорары Манафорту, считают, что в украинских реалиях эти дела вряд ли будут иметь судебную перспективу. Так считает и политолог Олег Саакян:

"Соответствующее заявление Луценко - это, скорее, его очередной пиар. Даже если эти дела начнут быстро расследовать, их не успеют завершить до ожидаемых в конце марта будущего года президентских выборов в Украине, и что с ними делать дальше, решит уже новая власть. Как инструмент шантажа или как элемент перераспределения политического ресурса эти дела неэффективны. Речь идет, в основном, о бывшего высокопоставленных чиновниках периода правления Януковича, и предметом расследования является не столько финансирование Манафорта, сколько наличие у этих лиц, занимавших государственные должности, бизнеса, что запрещено украинским законодательством. И в данном случае могу предположить, что это, конечно же, очень "тонкий лед" ввиду того, что и в нынешнем правительстве, и среди сегодняшних депутатов Верховной Рады немало тех, у кого есть бизнес. Фигурантами расследования ГФСУ могут стать и Ахметов, и Колесников, и другие бизнесмены, поддерживающие оппозицию. Но на сегодняшний день по ним достаточно и других поводов, по которым можно было открыть уголовные дела, как минимум - провести проверки, чтобы обеспечить дополнительный ресурс для политических торгов в ходе президентской кампании. Что касается Ахметова, то это единственная фигура, по которой шантаж украинской власти может быть как дополнительный инструмент обеспечения его лояльности на предвыборный период ввиду растущего рейтинга претендента на президентское кресло Олега Ляшко, который является креатурой Рината Ахметова".

Сейчас перспективы влияния дела Пола Манофорта на украинскую политику выглядят весьма туманными. Однако не исключено, что еще возникнут новые факты и обстоятельства в истории, связанной с работой американского политтехнолога в Украине, которые могут изменить и ход разворачивающейся президентской кампании и, возможно, даже расклады политических сил перед будущим парламентскими выборами в Украине.