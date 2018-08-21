Присяжные в Вашингтоне признали Манафорта виновным

Присяжные в суде Вашингтона признали бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Манафорт признан виновным в пяти эпизодах уклонения от уплаты налогов, еще два обвинения касаются банковских махинаций. Последнее обвинение, по которому присяжные сошлись во мнении о вине Манафорта, касается сокрытия сведений о зарубежном счете.

Манафорт – наиболее высокопоставленный член предвыборной команды Трампа, которому предъявляли обвинение в рамках расследования связей миллиардера и его окружения с Россией на выборах в 2016 году. Тем не менее, в нарушениях непосредственно в связи с выборами Манафорту, который руководил штабом Трампа с июня по август 2016 года, предъявлено не было – обвинение касалось его работы в качестве политтехнолога на Украине.

Суд над Манафортом – первый, связанный с расследованием предполагаемого сговора между Москвой и избирательным штабом президента США. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс стали первыми фигурантами расследования. Их обвинили в сговоре против США и лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Рик Гейтс признал свою вину, Пол Манафорт не признал.