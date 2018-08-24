Михаил Бабич назначен послом России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом Российской Федерации в Белоруссии. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Также Бабич назначен спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Двумя другими указами Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя в Прифолжском федеральном округе , а Александра Сурикова — от должности посла в Белоруссии.

В 2016 году Бабича планировали отправить послом в Киев, однако украинские власти не дали согласия на его назначение. Они мотивировали свое решение тем, что Бабич, будучи членом Совета безопасности России, лично участвовал в решении по аннексии Крыма и ввода российского военного контингента на полуостров.

Михаил Бабич родился в 1969 году в Рязани. Он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией "Антей", был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области, возглавлял правительство Чечни в 2002–2003 годах, служил помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003 по 2011 год занимал кресло депутата Госдумы. Он является членом "Единой России".