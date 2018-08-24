"Голос": в России снижается активность партий на региональных выборах

В России политические партии и сами кандидаты проявляют все меньше интереса к региональным выборам. В 16 российских регионах, где в сентябре пройдут выборы в законодательные собрания, выставлено вдвое меньше кандидатов, чем пять лет назад. Об этом говорится в аналитическом докладе движения в защиту прав избирателей "Голос".

Так, к примеру, в Екатеринбурге на выборах в городскую думу 9 сентября зарегистрирован 491 кандидат от 7 партий, пять лет назад было более 1300 кандидатов от 23 организаций.

Эксперты "Голоса" отмечают, что политическое поле в регионах оказалось зачищенным. Практически нигде нет борьбы, и даже там, где она теоретически могла бы быть, кандидатов стараются всеми силами не допустить до выборов. Малые, а в ряде случаев даже крупные политические партии в этих условиях стремительно деградируют. Снижение интереса партий к выборам связано с необходимостью собирать подписи и нехваткой средств, – говорится в докладе движения "Голос".

Накануне эксперты фонда "Либеральная миссия" также отметили отсутствие конкуренции на выборах в России. Серьезные сложности для партий и кандидатов создает система сбора подписей, а так называемый муниципальный фильтр на выборах глав российских регионов остается непреодолимым препятствием для "реально оппозиционных" кандидатов.

9 сентября в единый день голосования в России пройдут выборы губернаторов 22 регионов, депутатов около тридцати региональных законодательных собраний и городских парламентов, нескольких мэров городов, в том числе Москвы.