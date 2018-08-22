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Доклад: муниципальный фильтр остается препятствием для оппозиции

Избирательный участок, иллюстративное фото

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Муниципальный фильтр на выборах глав российских регионов остается непреодолимым препятствием для "реально оппозиционных" кандидатов. На иных выборах серьезные сложности для партий и кандидатов создает система сбора подписей избирателей, что ведет к заметному снижению конкуренции. К таким выводам пришли эксперты фонда "Либеральная миссия" в опубликованном сегодня докладе, посвященном итогам регистрации кандидатов на предстоящих выборах 9 сентября.

В исследовании, в частности, подчеркивается, что система муниципального фильтра при наличии "управляемого корпуса депутатов" позволяет управлять числом кандидатов. Из-за нее же многие потенциальные участники выборов отказываются выдвигаться, не надеясь преодолеть фильтр. При этом в ряде регионов отсутствует возможность самовыдвижения, из-за чего потенциальным кандидатам приходится искать партию, которая, в свою очередь, может ответить им отказом.

"Либеральная миссия" обращает внимание на недопуск к выборам кандидатов и целых партийных списков, у которых были шансы на успех. В качестве примера фонд приводит "Патриотов России" в Красноярске, список "Яблока" в Ярославской области, а также списки "Родины", Партии Дела и перспективных самовыдвиженцев в Забайкалье.

"Подобные решения выглядят как политические и явно ставят под вопрос готовность властей соответствующих регионов к нормальной политической конкуренции и проведению честных и открытых выборов. Такая стратегия неизбежно будет вести к снижению доверия избирателей к результатам выборов и всей электоральной системе как таковой, повышая риски выражения недовольства граждан в несистемном поле в условиях очевидного роста протестных настроений", – отмечается в докладе "Либеральной миссии".

В случае с выборами мэра Москвы фонд отмечает, что немногие выдвинувшиеся реальные претенденты были вынуждены вскоре покинуть кампанию по причине невозможности преодоления муниципального фильтра. Речь, в частности, идет об оппозиционерах Илье Яшине и Дмитрии Гудкове. Последний заявлял, что муниципальный фильтр нарушил его конституционные права.

Авторы доклада считают, что для появления конкуренции на выборах в России необходима комплексная реформа системы регистрации кандидатов и партийных списков.

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