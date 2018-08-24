Почему Россия не Украина?

Украина отмечает 27 годовщину независимости военным парадом в Киеве. Президент Украины Петр Порошенко 24 августа сделал ряд жестких заявлений.

Петр Порошенко заявляет о необходимости завершить существование в стране церкви, которая, "освящает гибридную войну" РФ против Украины. Порошенко выдвинул весьма спорный геополитический тезис: "Мы нужны Европе, потому что без нас Евросоюз не станет завершенным и совершенным проектом. Ведь цивилизационная граница современной Европы проходит вдоль северо-восточной границы Украины".

Россия при Путине находится в конфронтации с Западом, под все ужесточающимися санкциями ЕС и США, экономическая обстановка ухудшается, но это не значит, что в стране нет сил, борющихся за возвращение к курсу реформ и сотрудничества с Западом.

Украина рвется в Евросоюз и НАТО, но декларируемые Порошенко преобразования были поверхностными, так и не принесли стране ни экономического успеха, ни благосостояния. Успешны лишь символические акты: разрыв с советским прошлым, развитие украинской идентичности, тревожащее часть меньшинств. Перед выборами президента Украины заметно усиливается конфронтация в элитах страны.

Что привело две постсоветские страны к столь разному выбору курса развития. Что стало причиной войны России с Украиной? Как будет развиваться отношения двух стран?

Обсуждают политтехнолог и публицист Станислав Белковский и украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 24 августа в 19:05