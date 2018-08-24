В Кремле ответили на обещание Кадырова изгнать правозащитников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обещание главы Чечни Рамзана Кадырова выгнать из Чечни правозащитников.

"Я не знаю, были ли его слова вырваны из контекста, - заявил Песков. - Но я убежден, что эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране".

Также Песков призвал "дифференцировать правозащитников", подчеркнув, что многие из них "выполняют важные функции и пользуются заслуженным уважением". Их имена он при этом не назвал.

Ранее Рамзан Кадыров, выступая перед сотрудниками МВД, заявил, что на судебные заседания по делу чеченского правозащитника Оюба Титиева съезжается "продажная шантрапа со всего мира". Кадыров назвал правозащитников "террористами и экстремистами" и пообещал, что после суда на Титиевым Чечня станет для них "запретной территорией", потому что "они мешают мирно жить чеченскому народу". Также он назвал Оюба Титиева "наркоманом".

Главу чеченского филиала правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева судят по обвинению в хранении наркотиков. Сам он настаивает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские, а власти республики хотят таким образом избавиться от присутствия "Мемориала" в регионе.

Совет Европы и правозащитные организации также считают дело Титиева сфабрикованным и требуют его немедленного освобождения.