"Украина решила стать взрослой". День Независимости и споры вокруг военного парада

24 августа Украина отмечает День независимости, и поздравлений по этому поводу сегодня много и в русскоязычных соцсетях.

Семен Файбисович

Всех украинцев - с Днем Независимости!

Алексей Лебединский

Ну, что сказать... С праздником, красивая страна! Свободы и независимости всегда и ото всех! Обнимаю, дорогие украинцы, мне всегда приятно быть на вашей земле!

Игорь Эйдман

Поздравляю всех украинцев и сочуствующих с Днем независимости! Слава Украине! Оккупанты, вон из украинского Крыма и Донбасса!

Владимир Никишин

З Днем незалежності, Українo!

Когда-нибудь в России поймут, что отжимать у соседа собственность, развязывать войны и гордиться этим, плохо. Даже по воровским понятиям — западло. А свергать антинародные правительства, наоборот — нормальная история.

С пониманием придет время исправлять то, что можно исправить, и платить за то, что уже исправить нельзя.

Игорь Клямкин

Дорогие украинские друзья и коллеги, поздравляю вас с вашим праздником.

С верой в вас и ваш национальный разум, его способность одолеть тяготы эпохи перемен, сохраняя верность цивилизационному вектору, намеченному Майданом, не соблазняясь в канун судьбоносных голосований корыстными и безответственными обещаниями благодеяний, посылаемыми силами исторической инерции извне и изнутри.

История вознаграждает стойкость во времена перемен сменой национальной судьбы и наказывает за легковерие откатом назад, не всегда обратимым.

У вас трудный период между сегодняшней 27 и следующей 28-й годовщиной украинской Независимости. Быть может, самый трудный за все постсоветские годы.

Ваши недруги в моей стране ждут, что украинцы, выстояв в войне, споткнутся на избирательных участках и обнаружат неодолимое желание вернуться в "нашу общую историю".

В ваших силах сделать так, чтобы они в своих надеждах обманулись.

Еще раз поздравляю с Днем Независимости.

Аркадий Бабченко

Я был рожден в империи.

Я больше никогда не буду рабом.

С Днем Независимости.

А вот крупный военный парад с участием иностранных делегаций и бойцов АТО, который прошел в честь праздника в Киеве, вызвал одобрение у очень немногих российских комментаторов.

Алексей Мананников

Не договорившись ни о чем с террористом Патрушевым, Болтон прилетел на военный парад в Киев.

Полезный парад.

Слава Украине!

Кремлевский пенсионер

«Нам есть чем похвастаться. Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле».



Данное заявление в Верховной раде сделал депутат по прозвищу "Дядя Олег". Во время Евромайдана он был ранен в голову.🤕

Судя по всему, был задет мозг, но это не помешало ему стать депутатом...



На протяжении долго времени мучает вопрос: "Когда же мы перестанем охреневать от того, что происходит в братской Украине?"

​ИА "Стекломой"

Кому военный парад, форма с иголочки и фото с президентом, а кому домой в гробу.

Максим Горюнов

посмотрел военный парад в Киеве:

все по-взрослому, но вы же понимаете,

что энергия, которая создала украинский танк, должна была создать не танк,

а пакет антикоррупционных законов?

в 2013-ом у этой энергии была строго одна цель: скорейшая интеграции Украины в ЕС.

зачем?

чтобы уровень жизни в Украине стал как сейчас в Эстонии.

Россия отвлекла энергию на себя,

вынудила отклониться от цели.

уже четыре года этот ценнейший ресурс

расходуется на Прилепиных.

если бы эти четыре года энергия двигалась к своей цели,

вместо танков и солдат - безусловно, мужественных - на Крещатике сегодня был бы праздник

Долгожданного Благополучия.

с мороженым, концертами и новостями о реконструкции аэропорта Черкас по чертежам какого-нибудь модного голландского бюро

надеюсь, энергия не иссякнет и когда Москва уйдёт, она вернётся к своей цели. а эта задержка только усилит ее, придаст мощи.

Александр Шмелев

В 1991-1994 гг. военные парады в России не проводились.

И это были самые свободные годы в истории нашей страны, когда, собственно, и были проведены все те реформы, благодаря которым мы до сих пор живем в относительном достатке и комфорте - несмотря даже на весь дебилизм последующего 25-летия.

С 1995 года - с начала первой чеченской войны - парады в Москву вернулись.

Но без военной техники - просто марширующие солдаты.

В 2008 году - к началу войны с Грузией - вернулась и техника.

И по Красной площади вновь ежегодно стали ездить танки, БТРы, ракетные установки и прочие орудия массовых убийств.

С каждым годом все более новые и совершенные и все в большем и большем количестве.

Устрашающие своей мощью одних и заставляющие гордиться других.

При этом государство Российская Федерация столь же неуклонно стала становиться все менее и менее приятным местом для жизни.

Вооружений на парадах все больше, а свободы в частной жизни все меньше и жить все тяжелее и тяжелее.

Неудивительно, что почти никто из образованных россиян не может разделить восторг украинцев - вполне, насколько я могу судить, единодушный и искренний - по поводу их сегодняшнего парада.

При том, что природа этого восторга вполне понятна, кто и как его спровоцировал - тоже, ну и вообще другого выхода у Украины, скорее всего, и не оставалось.

Но все равно согласен с Максимом Горюновым: главной задачей Кремля - их ответом на победу Майдана - было переключение энергии украинцев с создания мирной и привлекательной для жизни страны (глядя на которую россияне могли бы подумать "может, и нам революцию у себя устроить, чтобы зажить как в Украине?") на максимальную милитаризацию с целью защиты от агрессора.

Ради этого они эту войну и начинали.

И, к сожалению, во многом своих целей они добились.

Другое дело, что никакого другого выхода у Украины, повторюсь, не было (сила дьявольских планов именно в этом - им практически невозможно противостоять, они дико эффективны).

Но важно хотя бы об этом не забывать.

Хотя бы в глубине подсознания помнить - современное европейское государство гордится не силой своей армии и служб безопасности и не количеством вооружений, но уровнем и продолжительностью жизни, правами и свободами - в т.ч. для разнообразных меньшинств, минимизацией коррупции и бюрократии, развитием науки и образования и так далее.

И в идеале на парадах в честь Дня независимости надо демонстрировать именно это.

Пусть, в очередной раз повторюсь, на данный момент это мечта и утопия.

Но мечты тоже важны, поскольку заставляют стремиться вперед.

Поэтому поздравляю своих украинских друзей и подписчиков с Днем независимости, которая когда-то была для них мечтой и утопией, а стала реальностью!

Иван Преображенский

Всех украинских друзей - поздравляю с Днем независимости Украины!

Надеюсь снова когда-нибудь придет время, когда этот праздник будет странно отмечать военным парадом. Жаль в эту пору прекрасную...

Надо сказать, что парад вызвал ожесточенные споры и среди жителей Украины. Одним жаль израсходованных на него денег, другие же доказывают, что в стране, в которой идет война, демонстрация силы для подъема боевого духа лишней быть не может.

Сергей Кравец

Ребят, честно, я немного не понимаю: в школах предлагают вместо цветов учителям купить носки военным. И в это же время власть устраивает парад за много-много миллионов. Значит, на носки ребятам денег в армии нет, а на парады есть? Что за хрень?

Гарик Корогодский

ЕСЛИ

Бы президент отменил парад, его бы назвали всякими грязными словами.

Щас он не отменил – и его назвали теми же словами.

Вывод: если тебя все равно <грязно ругают>, отмени уже, вот где совок в его худших проявлениях.

Павел Себастьянович

Люди, критикующие парад, просто ненавидят ворьё у власти. Это ненависть не к парадам, а ко всему, что делает власть. А ворьё набрасывает ещё - мова, вера. Лишь бы сердобольные бросались защищать что-то и мочить тех, кто ненавидит власть.

Юрий Романенко

В последние дни было много споров относительно необходимости парада. В принципе, если постараться, можно найти массу аргументов, почему излишен этот пафос. Но я сегодня оказался на Крещатике во время репетиции парада и врезался в память один момент. В конце шла колонна АТОШников и улица взорвалась аплодисментами. Это был самый сильный момент. Я записал видео и кинул жене и она как всегда четко отписала: «Я бы тоже хлопала. Это наша кровь и наши плечи. Других нет. И с этого должно начинаться все в любой стране, уважение к таким людям. <Сволочи> наше правительство, но это уже другая история :) А этих уважаю и хлопаю ))». Думаю, лучше и не скажешь.

Татьяна Шатц

Парочка стояла на параде и фотографировала все, что можно было сфотографировать, со словами:

-зачем нужен этот парад? Это же бред!

Вот это я понимаю сила воли! Простоять два часа на мероприятии, которое тебе не нравится. 😂

Юрий Романенко

Парад продолжается на проспекте Победы. Там возвращается колонна военной техники с Крещатика. Все встречные машины гудят, люди побежали на обочины, машут руками, а военные в ответ улыбаются и тоже машут. Удивительная атмосфера праздника

Олена Балаба

Хороший парад, спасибо, отлично.

Войска НАТО по Крещатику - просто замечательно.

Это я вам как убежденная пацифистка, выросшая в военных городках, говорю. Как там говорили - "я атеист, но я Киевского патриархата атеист" =)

Самая клятая "хунта" и "каратели" получаются з убежденных пацифистов - доказано временем.

Не расслабляемся, нам ще лупати та лупати сю скелю.

Владимир Курпита

В этом году это была демонстрация силы и уверенности в себе. Джавелины и Буки, танки, гаубицы, БМП. Все мощное, в хорошем состоянии и движения доведены до автоматизма. И напоследок - стройные ряды вертолетов и самолетов, АН-174, который помахал крыльями Крещатику (честно говоря, стало не по себе) и под конец - МИГи, которые, выпустив снопы искр, вмиг растворились в небесной синеве.

Хочется жить и дышать свободно. И море эмоций со слезами и улыбками.

Иными словами, цитируя Лесю Украинку: «Україно, ти жива, ти будеш вічно жити, ти маєш в серці те, що не вмирає»

С днем независимости, Украина!

#героямслава

Роман Шрайк

раньше на вопрос о смысле независимости можно было отвечать словами леся - чтоб от нас все <отстали>.

но мы изменились. теперь независимость - это дать по морде тем, что <к нам пристали>.

мы больше не терпилы. с чем я всех и поздравляю.

Национальный танец, которым поздравило украинцев посольство Великобритании, таких противоречивых откликов не вызвал.

Многие отмечают, что этот некогда скучный протокольный праздник теперь воспринимается совсем иначе.

Анна Позднякова

Последние несколько лет я особенно остро ощущаю, насколько этот праздник не похож на "просто еще один выходной день". Мне кажется, что еще никогда до 2014 года украинцы не отмечали 24 августа с таким трепетом. Я знаю, что сегодня во время исполнения национального гимна, который будет звучать везде, у многих украинцев будут слезы на глазах. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" - только сейчас мы поняли какова цена нашей свободы и нашей Независимости.

Желаю всем нам никогда не забывать, как дорого обходится Украине неприкосновенность ее границ, как сложно даются наши мелкие шаги вперед - к обновлению и модернизации страны и общества, сколько усилий прилагается ежедневно ради тишины в мирных городах и к восстановлению переживших боевые действия населенных пунктов. В конце концов, сегодняшний день - еще один повод вспомнить, как важно любить, ценить и защищать все дорогое, что у нас есть.

С праздником! Будьте счастливы, любите свою Украину такой, какая она есть сейчас, и прилагайте усилия к тому, чтобы с каждым днем она становилась все лучше.

Валерий Пекарь

День независимости за 5 лет стал основным праздником в стране, вытеснив все постсоветские праздники. 5 лет назад об этом нечего было и мечтать. Это главное, все остальное второстепенно.

Ярослав Трофимов

Мало кто понимает, что, собственно, мы празднуем сегодня.

Свободу, язык, культуру, территорию, возможности? Ничего из этого. Может вышиванку, "свій особливий шлях" и концерт Океана Эльзы? Военный парад, "Мир, Труд, Август"? Всем по жёлто-синему шарику?

Внеплановую маевку и ещё один выходной?

На самом деле, мы отмечаем день ответственности. День, когда все мы приняли на себя ответственность за судьбу своей семьи, дома, страны.

День, когда мы решили идти по самому сложному пути - жить своей жизнью. И мы до сих пор учимся это делать... Иногда получается.

Принимать решения. Настоящие, свои. Не вопреки воображаемому злу, не под давлением реального врага. Не те, что предписаны нам "теми, кто умнее". Не те, что "делал отец и его отец". Собственные.

Мы отмечаем день, когда решили, что готовы к самостоятельной жизни и её последствиям.

День, когда наша страна решила стать взрослой.