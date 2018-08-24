Сквер имени Бориса Немцова открылся у посольства РФ в Вильнюсе

В Вильнюсе в пятницу перед посольством России состоялось торжественное открытие сквера имени Бориса Немцова – российского оппозиционного политика, убитого три года назад. На церемонии, собравшей несколько сотен человек, выступили представители властей Литвы, а также местные и российские политические деятели.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Немцова "символом" российских демократических сил, которые несколько десятилетий назад помогли Литовской Республике обрести независимость.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс выразил надежду, что "придет день, когда российское посольство будет гордиться" близостью к скверу Немцова.

Глава "Фонда Бориса Немцова за свободу" Владимир Кара-Мурза описал Немцова как политика, который вне зависимости от занимаемых должностей "всегда делал то, во что верил". В числе заслуг оппозиционера он назвал его борьбу за включение "российских коррупционеров" в санкционные списки, а также напомнил о протестах Немцова против фальсификации на выборах, агрессии России в отношении Украины и закона о запрете на иностранное усыновление.

Руководитель фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский назвал "крайне неумным" заявление российского посольства, которое ранее охарактеризовало переименование сквера как "акт русофобии". В беседе с корреспондентом Радио Свобода он высказал благодарность Литве за "шаг, который является признаком уважения" к России.

Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис выразил сожаление, что Россия, имеющая, по его словам, огромный творческий потенциал, в настоящее время "сосредоточена на все более изощренных средствах убийства". Он призвал "мыслящих россиян" задумываться вслед за Немцовым о "России после Путина".

Член Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сказал, что Немцов был "принципиальным человеком". "Власть понимала, что остановить его можно только одним способом — то есть убить", — заявил Ауштрявичюс.

Депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис назвал "братьями" жителей России и подчеркнул, что не отождествляет их с Кремлем. По его воспоминаниям, Немцов во время визита в Вильнюс говорил, что был счастлив видеть страны Балтии свободными от тоталитаризма.

Дочь Немцова Жанна назвала отца "уникальным политиком", который, по ее словам, не только "правильно описывал настоящее", но и верно предсказывал будущее. В качестве примера она привела изданную в 2007 году книгу Немцова "Исповедь бунтаря", в которой он написал, что Россия идет по "имперскому" пути.

Россиянин Всеволод Чернозуб, получивший в Литве политическое убежище из-за преследования на родине, рассказал Радио Свобода о важной роли, которую сыграло сообщество российских политэмигрантов в том, чтобы имя Немцова появилось на политической карте Вильнюса. Чернозуб сообщил, что инициативная группа, в состав которой входили в том числе литовские общественные деятели, изначально получила отказ на предложение переименовать сквер, и лишь спустя несколько лет активистам удалось согласовать эту идею с литовскими властями.

Литва стала второй после США страной, которая увековечила имя Немцова в официальной топонимике. По словам Кара-Мурзы, в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы эстафету прославления памяти Бориса приняли Торонто, Киев и другие города мира.

Российские власти неодобрительно отозвались о мероприятии, увидев в нем попытку литовских властей "подражать" Вашингтону, где в третью годовщину гибели Немцова его именем была названа площадь возле посольства России.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июле прошлого года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организаторы и заказчики преступления установлены не были.