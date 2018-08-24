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"Не может быть ничего более патриотичного"
1 часа(-ов) назад
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В Вильнюсе открыли сквер Бориса Немцова.
"Не может быть ничего более патриотичного"
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