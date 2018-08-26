Дневник Анны Франк. Эфир в 18.05

“Дневник Анны Франк” вышел по-русски в виде графического романа. Версия Ари Фольмана и Дэвида Полонски (авторы фильма “Вальс с Баширом”). Как говорить о Холокосте языком комикса? Возможно ли искусство после Освенцима?

Личный дневник девочки-подростка в оккупированном нацистами Амстердаме: что именно не понравилось советским издателям текста и что они подвергли цензуре?

Судьба семьи Франк как типичная история гибели европейского еврейства во Второй мировой войне и нетипичная девочка-автор. “В каждой стране оказалась своя Анна Франк”.

Обсуждают Александр Ливергант, главный редактор журнала “Иностранная литература”, Алексей Иорш, художник комикса; Нюся Красовицкая, искусствовед, издательство “Розовый жираф”; Мария Скаф, переводчик; Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов “Чук и Гик”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова