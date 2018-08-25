В Бельгии задержаны 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"

В порту бельгийского города Гент полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый. Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия".

Как сообщили еще 23 августа со ссылкой на представителя полиции Восточной Фландрии нидерландские и бельгийские СМИ, в частности, De Telegraaf и RTL, стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро. Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.

На видео, снятом журналистами бельгийской телерадиокомпании VRT, отчетливо виден логотип российской "партии власти" – медведь и развивающийся российский флаг – на каждом из брикетов как минимум в одном контейнере.

22 августа в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. В конце февраля аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву.

По так называемому "кокаиновому делу" арестованы шесть человек – три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке"​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан в Германии. В конце июля его выдали России.