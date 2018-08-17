Не только кокаин. Андрей Ковальчук, контрабанда и дипломаты

Германия экстрадировала в Россию Андрея Ковальчука – главного фигуранта дела о контрабанде почти 400 килограммов кокаина из Аргентины. Оказывается, это не первый подобный эпизод, связанный с основным обвиняемым по "кокаиновому делу". Издание Настоящее Время совместно с проектом "Муниципальный сканер" выяснило, что у семьи Ковальчука как минимум дважды были проблемы из-за провалившихся попыток ввезти контрабанду в Россию. Удачных попыток могло быть гораздо больше: компания сестры Ковальчука неоднократно использовала бумаги, оформленные от имени Министерства иностранных дел России, и личные документы дипломатов, чтобы избежать досмотра на таможне и уплаты пошлин.

Галеон с серебром

Незадолго до полуночи 24 марта 2012 года на таможню около города Себеж в Псковской области приехали два микроавтобуса Volkswagen Crafter с немецкими номерами. Дверцы грузовых отсеков были опечатаны, на бумажках было написано, что внутри находится "груз дипломата", с подписью одного из сотрудников посольства России в Германии.

Каждый микроавтобус сопровождали по двое водителей: основной и сменщик. На таможне у дежурной автомобильного пункта пропуска "Бурачки" Елены Фоминой возникли вопросы к их документам. Сотрудница попросила водителей рассказать, что именно они ввозят в Россию. Водители ответили, что сами не знают. Для оформления груза они дали документы, в том числе доверенность от сотрудника российского МИДа Сергея Седых, справку из посольства России в Германии, что Седых возвращается из командировки в Россию, и копию его дипломатического паспорта. В декларации, под которой стояла подпись сотрудника МИДа Седых, утверждалось, что в машинах везут личные вещи и кухонную утварь – то есть обычный набор вещей человека, долгое время прожившего за границей и возвращающегося на родину.

Пока Фомина разбиралась с документами, на таможенный пост пришла ее коллега, старшая смены Лариса Синявская. Она разговаривала по мобильнику с начальником отдела таможни Олегом Прибором. Начальник звонил, чтобы узнать, почему его подчиненные так долго держат микроавтобусы с вещами дипломата. У Фоминой сложилось впечатление, что старшая смены знала о скором прибытии двух микроавтобусов. Начальник позже объяснил свою настоячивость: якобы ему в это же время звонил некий человек, который представился сотрудником департамента безопасности МИДа, и требовал немедленно пропустить автомобили.

Начальница смены сказала Фоминой, что посмотрит груз сама. Она вышла на улицу с фотоаппаратом и сделала несколько кадров, но снимки подчиненной показывать не стала. На таможенный пост зашел еще один сотрудник, он попросил копии документов, которые дали водители. У таможенного поста микроавтобусы простояли чуть более получаса: все документы были оформлены, декларация принята, и машины могли следовать дальше.

Но через несколько метров у выездного шлагбаума таможни микроавтобусы вновь остановили – на этот раз сотрудники ФСБ. Они приказали отогнать автомобили на специальную стоянку, где проводят досмотр контрабандистов. Груз задержали.

Внутри оказалось около ста посылок для разных фирм весом почти 3,7 тонны: ноутбуки, обувь, одежда, запчасти для автомобилей и так далее. Один из грузов – заготовки для ювелирной компании, около 216 килограммов серебра. Личных вещей дипломата таможенники не нашли.

Плохие документы для постоянного маршрута

После задержания груза возбудили два уголовных дела: о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере, его расследовала сама Себежская таможня; и о превышении должностных полномочий, его вел следователь по особо важным делам Следственного комитета. До суда дошло только второе – дело о контрабанде закрыли по амнистии. Из заказчиков груза пострадала только ювелирная компания – за попытку ввоза серебра фирме пришлось заплатить штраф почти 3,5 млн рублей.

Единственной обвиняемой стала сотрудница таможни Елена Фомина. По версии следствия, она не имела права пропускать груз по тем документам, которые ей дали водители.

В материалах дела против Фоминой есть показания российского дипломата, от имени которого перевозились вещи. Сам он в суд не приехал, но дал объяснения следователю. Сергей Седых утверждал, что в то время не был в командировке, никому не давал доверенности на транспортировку и не заполнял декларацию.

Седых заявил, что подписи в документах – не его. По его словам, в предъявленных водителями бумагах отсутствовали многие обязательные реквизиты, но напрямую не назвал их поддельными. Он не смог объяснить, каким образом у водителей оказалась копия его дипломатического паспорта, но указал, что этот паспорт на момент попытки пересечения границы уже был недействительным.

Сергей Седых действительно работает в МИДе. В материалах суда указано, что с мая 2011 года он занимает должность третьего секретаря Департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а до этого действительно был в загранкомандировке – работал атташе и третьим секретарем группы экономики отдела внутренней политики и двусторонних отношений посольства России в Германии. В 2012 году вышла его книга "Энергетическая политика ФРГ". Судя по данным МИДа, сейчас Седых – или его полный тезка – первый секретарь посольства России в Беларуси.

В МИДе России в ответ на запрос Настоящего Времени пояснили, что при проверке "не установлено сведений о незаконном использовании копии дипломатического паспорта С. В. Седых, что отражено в его личном деле и материалах профильного департамента МИД России", и у ведомства нет данных о возбуждении уголовного дела по факту подделки документов для контрабанды. В МИДе не смогли объяснить, каким образом перевозчики добыли копию дипломатического паспорта Седых, и отметили, что "эти вопросы, скорее, относятся к компетенции правоохранительных органов".

Водители рассказали другое. Все четверо утверждали, что работают на одну фирму и перевозят вещи дипломатов регулярно: "несколько раз", "около восьми рейсов", "около десяти подобных рейсов" и "три раза ездил по маршруту Берлин-Москва", причем в большинстве случаев – через Латвию.

Задержанный на таможне груз они получали у стен посольства России в Берлине: машины уже ждали их заполненными и опечатанными. По словам водителей, провожать микроавтобусы вышли двое или трое сотрудников посольства, в том числе и номинальный отправитель – Сергей Седых. Перед отправкой "один из сотрудников посольства, отвечающий за безопасность, проинструктировал их о маршруте движения, о мерах безопасности".

Настоящее Время обнаружило в социальных сетях аккаунты троих водителей. На запросы они не ответили.

Елену Фомину суд признал виновной в превышении полномочий и приговорил к штрафу 30 тыс. рублей. Она больше не работает в таможне. Решение по делу Фоминой доступно на сайте Себежского районного суда.

Зубные импланты – не преступление

Около девяти часов вечера 10 августа 2011 года латвийские таможенники на погранпереходе Терехово (это тот же пропускной пункт, что и МАПП "Бурачки", но со стороны Евросоюза – НВ) остановили два микроавтобуса: Mercedes Benz и Volkswagen Crafter. Машины следовали из Берлина в Москву. Обе были опечатаны российским посольством в Германии, а у водителей были документы, в которых утверждалось, что они перевозят вещи дипломата, возвращающегося из длительной командировки. Таможенники потребовали осмотра груза.

В грузовых отсеках автомобилей вещей дипломата не оказалось, там были медикаменты (капли, таблетки, ампулы), зубные импланты, автозапчасти, одежда, бижутерия, сумки, косметика, аксессуары и запчасти для мотоциклов, рекламные стенды, мужские и женские наручные часы и так далее. Так как товары были новые, и каждое наименование в сравнительно большом количестве, таможенники решили, что речь идет о коммерческом грузе.

Автобусы отогнали на стоянку, где машины находились три дня "в неясном статусе" – по крайней мере, так написали водители в своей жалобе. Они опротестовали решение таможенников о штрафе 250 латов (около 360 евро – НВ) и потребовали вернуть изъятый груз.

Латвийский суд встал на сторону водителя одной из машин из-за чистой формальности: доверенность на перевозку была выписана на пассажира, а активные действия, которые должны свидетельствовать о нарушении, совершал не он, а водитель. Дело прекратили за отсутствием события нарушения. Изъятое вернули, решение о штрафе отменили. При этом суд поставил вопрос о возбуждении уголовного дела, так как, "возможно, речь идет о деятельности группы лиц". Груз из второй машины спасти не получилось: у водителя не было сменщика, и списать правонарушение на него не удалось.

Управление налоговой и таможенной полиции службы государственных доходов Латвии отказалось предоставить НВ информацию о конкретных деталях и фигурантах дела, а в материалах (pdf) имена водителей скрыты. Номинальный владелец груза – сотрудник посольства России в Германии – представлен как "A. P." Установить личность этого человека в открытых источниках НВ не удалось.

Никаких данных о том, что произошло с машинами и грузом после пересечения российской границы, в открытых источниках нет.

И в первом, и во втором случае машины принадлежали берлинской фирме Irgotrade GmbH. Водители заявляли, что работают на эту компанию. Генпрокуратура Латвии сообщила НВ, что в ее базах данных нет дел, в которых фигурирует фирма Irgotrade GmbH или ее владельцы.

Здравствуй, сестра

Irgotrade GmbH занимается перевозками из России в Германию и специализируется на дипломатических грузах, утверждали водители в своих показаниях.