Москва: задержаны участники акции в память о "демонстрации семерых"

В Москве на Красной площади задержаны политик Леонид Гозман и правозащитник Сергей Шаров-Делоне, которые пытались развернуть плакат в память о "демонстрации семерых" 1968 года. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Обоих задержанных увезли в отделение. Позднее полицейские забрали внучку участницы "демонстрации семерых" Натальи Горбаневской. Анна Красовицкая стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии.

Плакаты полицейские отобрали.

На Красной площади в эти дни проходит ежегодный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Его охраняет полиция и бойцы Росгвардии.

Сегодня исполняется 50 лет со дня проведения "демонстрации семерых", участники который вышли на лобное место 25 августа 1968 в знак протеста против подавления "Пражской весны".

За последние десять лет в России несколько раз задерживали участников акций в память о "Демонстрации семерых". 24 августа 2008 года милиция разогнала на Красной площади акцию "День рождения свободы". 25 августа 2013 года полицейские задержали 10 из 12 демонстрантов. В августе 2016 года четверых участников акции "За нашу и вашу свободу" увезли в отделение полиции, а позднее оштрафовали.