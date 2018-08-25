Ровно 50 лет назад состоялась "Демонстрация семерых" в Москве

В этот день ровно 50 лет назад на Красной площади в Москве состоялась "демонстрация семерых". 25 августа 1968 года семь человек вышли на Лобное место в знак протеста против введения советских войск в Чехословакию и подавления "Пражской весны".

Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг развернули плакаты с надписями “За нашу и вашу свободу”, “Позор оккупантам!”, “Руки прочь от ЧССР”. Акция продолжалась около пяти минут, после чего демонстрантов задержали дежурившие на Красной площади сотрудники КГБ.​

Участникам "демонстрации семерых" назначили различные виды наказания. Файнберга отправили на принудительное лечение. Горбаневской поставили диагноз “вялотекущая шизофрения”, однако спустя год она добилась заключения главного психиатра Москвы, что не больна шизофренией и не нуждается в помещении в спецлечебницу. Остальные участники акции получили различные сроки лишения свободы и ссылки.

"Демонстрация семерых" считается одной важнейших акций советских диссидентов. В июне этого года Павел Литвинов, Виктор Файнберг и Татьяна Баева, дожившие до наших дней, были награждены премией министра иностранных дел Чехии Gratias Agit за распространение доброго имени Чешской Республики за границей.

За последние десять лет в России несколько раз задерживали участников акций в память о "Демонстрации семерых". 24 августа 2008 года милиция разогнала на Красной площади акцию "День рождения свободы". 25 августа 2013 года полицейские задержали 10 из 12 демонстрантов. В августе 2016 года четверых участников акции "За нашу и вашу свободу" увезли в отделение полиции, а позднее оштрафовали.