Ровно 50 лет назад состоялась "Демонстрация семерых" в Москве

В этот день ровно 50 лет назад на Красной площади в Москве состоялась "демонстрация семерых". 25 августа 1968 года семь человек вышли на Лобное место в знак протеста против введения советских войск в Чехословакию и подавления "Пражской весны".
Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг развернули плакаты с надписями “За нашу и вашу свободу”, “Позор оккупантам!”, “Руки прочь от ЧССР”. Акция продолжалась около пяти минут, после чего демонстрантов задержали дежурившие на Красной площади сотрудники КГБ.
Участникам "демонстрации семерых" назначили различные виды наказания. Файнберга отправили на принудительное лечение. Горбаневской поставили диагноз “вялотекущая шизофрения”, однако спустя год она добилась заключения главного психиатра Москвы, что не больна шизофренией и не нуждается в помещении в спецлечебницу. Остальные участники акции получили различные сроки лишения свободы и ссылки.
"Демонстрация семерых" считается одной важнейших акций советских диссидентов. В июне этого года Павел Литвинов, Виктор Файнберг и Татьяна Баева, дожившие до наших дней, были награждены премией министра иностранных дел Чехии Gratias Agit за распространение доброго имени Чешской Республики за границей.
За последние десять лет в России несколько раз задерживали участников акций в память о "Демонстрации семерых". 24 августа 2008 года милиция разогнала на Красной площади акцию "День рождения свободы". 25 августа 2013 года полицейские задержали 10 из 12 демонстрантов. В августе 2016 года четверых участников акции "За нашу и вашу свободу" увезли в отделение полиции, а позднее оштрафовали.
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