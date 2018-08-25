"Демонстрация семерых": задержания 50 лет спустя

В Москве на Красной площади были задержаны политик Леонид Гозман и правозащитник Сергей Шаров-Делоне, которые пытались развернуть плакат "За нашу и вашу свободу" в память о "Демонстрации семерых" 1968 года. Полицейские также забрали внучку участницы "Демонстрации семерых" Натальи Горбаневской. Анна Красовицкая стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Сегодня исполнилось 50 лет со дня проведения акции "Демонстрация семерых", участники которой вышли на Лобное место 25 августа 1968 в знак протеста против подавления Пражской весны.