Папа римский назвал "зияющей раной" историю с педофилией в церкви

В воскресенье во время визита в Ирландию – первого за четыре десятилетия – папа римский Франциск попросил прощения за "унижение и предательство", которым, по его словам, подверглись жертвы педофилии со стороны католических священников и других деятелей церкви. Он сказал, что страдания детей – это "зияющая рана", которая "заставляет нас проявлять твердость на пути к истине и справедливости". Об этом сообщает Reuters.

Его обещание искоренить "заразу" в лоне Церкви прозвучало спустя месяц после того, как он принял отставку бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккарика, которого заподозрили в развращении несовершеннолетних. Бывший дипломат Ватикана Карло Мария Вигано раскритиковал папу за промедление, заявив, что еще в 2013 году сообщал ему о неподобающем поведении Маккарика.

Накануне вечером Франциск встретился с восемью бывшими жертвами сексуальных злоупотреблений со стороны священников и лично извинился перед ними.

20 августа папа обратился к верующим католикам с письмом. От имени всего церковного сообщества он "с позором и покаянием" признал, что Церковь своевременно не отреагировала на ту боль, которую она причинила "столь многим жизням". О конкретных мерах в письме не говорилось.

Некоторые СМИ раскритиковали папу за то, что он не предложил никаких практических решений для преодоления кризиса со священниками-педофилами. Последний большой скандал, связанный с этой темой, разгорелся в американском штате Пенсильвания, где 17 августа Большое жюри выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем тысячей несовершеннолетних в шести епархиях штата.