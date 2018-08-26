Сергей Удальцов вновь госпитализирован из спецприемника

В Москве вновь госпитализирован оппозиционер Сергей Удальцов, отбывающий 30 суток административного ареста.

Удальцов оказался под арестом 14 августа - его обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга. В тот же день он объявил голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста. 19 августа Удальцова госпитализировали с симптомами обезвоживания, а на следующий день вернули в спецприемник, где он продолжил голодовку. О новой госпитализации сообщила "Интерфаксу" жена Удальцова Анастасия.

Координатор "Левого фронта" был в конце июля одним из организаторов крупного митинга протеста в Москве против повышения пенсионного возраста. Эта акция была согласована с властями, однако Удальцов все же был задержан в связи с ее проведением. Как пояснили в полиции, его обвинили в сожжении портретов "лиц, похожих на министров правительства" - а эта акция была расценена как несогласованная.