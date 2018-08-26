С 1 сентября в Московской области вводятся штрафы для собственников земли, не убирающих борщевик со своих участков. От 2 до 5 тысяч рублей нужно будет платить частным лицам, от 20 до 50 – должностным лицам, и от 150 тысяч до 1 миллиона рублей – юридическим лицам. Идея штрафов за неуничтожение борщевика вызывает неоднозначную реакцию у подмосковных землевладельцев и экспертов.

Месть Сталина

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnovsky) – крупное растение, достигающее до четырех метров в высоту, живет оно обычно от 2 до 7 лет, потом зацветает, дает около 20 тысяч семян и погибает. Семена борщевика очень легко прорастают даже на бедной почве и почти в любых российских климатических условиях - это одна из причин, по которым это неприятное растение захватило 15 процентов природных ландшафтов Европейской части России - более миллиона гектаров, и наступление борщевика не останавливается. Культивировать борщевик Сосновскго в качестве корма для скота начали в СССР в послевоенные годы: предпоагалось, что это поможет быстрому восстановлению сельского хозяйства (в Восточной Европе за растением закрепилось прозвище "месть Сталина"), но быстро выяснилось, что животные едят борщевик без большой охоты, молоко становится горьким на вкус, да еще и сок растения обладает не только фототоксичностью, но и мутагенными свойствами. Борщевик перестали культивировать, но было поздно - он стал распространяться сам, особенно с началом Перестройки, когда многие ранее возделывавшиеся земли опустели.

Из-за огромных размеров борщевик Сосновского подавляет рост других растений и с легкостью захватывает поля пустующие поля, много его растет и вдоль дорог - семена хорошо разносятся колесами автомобилей. Но проблема в том, что это не просто сорняк, а сорняк довольно опасный: сок борщевика, попавший на кожу или слизистые, лишает клетки защиты от ультрафиолета - это может привести к сильным ожогам, а иногда даже слепоте.

Впрочем, есть и те, кто считает опасность борщевика преувеличиенной. Глава общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов уверен, что это во многом миф:

Я неоднократно голым на камеру натирался листьями борщевика. И ел его: гадость редкая

- На обратной стороне листьев борщевика есть фурокумарины, вещества, снимающие с кожи защиту от ультрафиолетовых лучей. Так что ожоги происходят не от борщевика, а от солнца. Это просто нужно знать. Вы же не полезете голым в крапиву? Так не нужно и лезть голым в борщевик, а потом стоять на солнце. В прошлые годы для разных телеканалов я неоднократно голым на камеру натирался листьями борщевика. И ел его: гадость редкая, не отплюешься, но отравиться им нельзя, – говорит Туманов.

Другие видят в борщевике даже потенциальную пользу: "я из сока борщевика гоню самогон, в нем содержание глюкозы одинаковое с сахарной свеклой и сахарным тростником. Из него можно биотопливо делать", – убеждает подмосковный фермер Михаил Шляпников.

Действительно, борщевик - не обязательно сорняк, он используется в пчеловодстве как растение-медонос, как сырье для бумажной и химической промышленности, существуют современные технологии обработки борщевика, позволяющие всё же использовать его для корма скота: задача, с которой советское сельское хозяйство когда-то не справилось. Но для этого всего, конечно, не нужно миллиона гектаров.

Бюджетные затраты

- Все видят, что борщевик разрастается с каждым годом в геометрической прогрессии. Осложняет борьбу и то, что борщевик хранит в земле свои семена пять-шесть лет. Областная программа по борьбе с борщевиком будет пролонгирована на последующие годы, иначе это будут деньги, выброшенные на ветер, – рассказывает Радио Свобода Александр Волнушкин, депутат Московской областной думы.

В прошлом году депутаты Госдумы из комитета по аграрным вопросам призывали создать федеральную программу борьбы с борщевиком, но это предложение пока не реализовано. Во многих областях действуют региональные программы по уничтожению борщевика. В нынешнем году в Московской области началась самая "дорогая" в России программа такого рода: только на 2018 выделено 298 миллионов рублей.

- Уничтожением борщевика занимаются муниципалитеты, получая от областного правительства серьезные субсидии. Но нет возможности удалять его с частных земельных участков. Поэтому нужно заставить собственников его уничтожать, – так Волнушкин объясняет необходимость штрафов.

Фиксировать наличие борщевика на частных участках будут инспекторы муниципального земельного контроля. Собеседник Радио Свобода в Росреестре отметил, что у инспекторов есть много способов сделать это: от проведения проверок или осмотров в присутствии собственника участка до съемок с воздуха.

В пресс-службе Министерства и сельского хозяйства и продовольствия Московской области не дали комментарий Радио Свобода, но предложили обратиться к материалам, опубликованным на сайте министерства.

Из этих публикаций следует, что в первую очередь борщевик в Московской области уничтожали вдоль трасс по которым ездили автобусы команд-участников чемпионата мира по футболу. Московская область готова компенсировать частным землевладельцам средства, потраченные на уничтожение борщевика – по 18 тысяч рублей за гектар, всего же на подобные субсидии выделено 54 миллиона рублей. В нынешнем году в Московской области планируют уничтожить 18 тысяч гектаров борщевика, но в конце июня власти отчитывались об уничтожении борщевика лишь на одной тысяче гектаров.

"Как к дуракам"

Председатель комитета по экологии "Деловой России", бизнесмен Ильдар Неверов считает, что идея штрафов за борщевик понятна: если тратятся деньги налогоплательщиков на уничтожение борщевика в общественных местах, а на частных участках борщевик останется, и семена его будут продолжать распространяться, усилия не будут иметь смысла. Но, по словам Неверова, не ясно, как всё это будет реализовывать.

Сняли с биржи труда безработных, они ходят, палками сшибают его, чтобы с дороги видно не было, таким образом распространяя семена ещё больше

- У нас в Егорьевском районе выделили 17 миллионов рублей на борьбу с борщевиком. Что сделано? Дождались, пока борщевик высохнет, семена разлетятся. Теперь сняли с биржи труда безработных, они ходят, палками сшибают его, чтобы с дороги видно не было, таким образом распространяя семена ещё больше. Сверху потом ещё припашут трактором: всхожесть борщевика будет на следующий год ещё лучше, – рассказывает фермер Шляпников, который, впрочем, согласен, что компенсация, которую власти Московской области предлагают за уничтожение борщевика на частных землях адекватна.

В эффективности контроля за исполнением закона сомневается и Андрей Туманов:

- За свою жизнь я не видел ни одного контролера, который приехал бы к дачникам и что-то проконтролировал. Давайте посмотрим через год: о штрафах за борщевик забудут, они не будет работать, – предполагает он.

- Я тоже никогда в садовых товариществах не видела никаких земельных контролеров. Как будет отчетность по штрафам набираться? Можно предположить, например, так: один дачник настучит на соседа, с которым плохие отношения, что у того на участке есть борщевик. Или будут штрафовать деревенских бабушек, у которых не хватает здоровья ухаживать за своими участками,– предполагает хозяйка подмосковной дачи Екатерина.

- Это отношение к людям как к дуракам, которых можно только пугать наказаниями. Со стороны властей нет никакой просветительской работы об опасности борщевика. Как обычные люди будут уничтожать его? Борщевик далеко не сразу становится "гигантом с зонтиками", на разных этапах своего роста он выглядит по-разному, об том далеко не все знают,– говорит Дмитрий, владелец дачи в Подмосковье.

- Штрафы должны быть, но это не первое, с чего нужно начинать. Отсутствуют знания об этом сорняке и понимание, как с ним бороться. Никакой просветительской составляющей в проекте по борьбе с борщевиком в Московской области я не вижу, – говорит Наталья Дронова, руководитель некоммерческого проекта "Фабрика "Борщевик".

Дронова рассказывает, что существует 70 видов борщевиков, опасными из них являются только несколько – особенно мало об этом знают городские жители: "Кто будет определять, что растет именно Heracleum Sosnovsky?" – спрашивает она.

Брошенная земля

- Механизма обратной связи с обществом не придумано. Если бы общество самоорганизовалось для борьбы с борщевиком, мы бы соседа, который его не убирает, без штрафов заставили. Либо сами бы с его участка борщевик убрали, – предполагает Шляпников.

Фермер пытался проявить инициативу на ниве борьбы с борщевиком, но не преуспел:

- Я пытался года три назад об этой теме кричать, журналистов приглашал. Я со своего участка борщевик выдавил, а соседи – не боролись: всё понимаем, но рук не хватает, денег не хватает, потом-потом-потом, – рассказывает он.

- Я каждый день езжу по садоводческим товариществам, за последние 15 лет я ни в одном из них не видел борщевика. Достаточно каждый год косить его три, четыре, пять раз – и его не будет. Я только что приехал из Прибалтики, там тоже была эта проблема, но они её решили без всяких законов – стали регулярно окашивать обочины дорог, – говорит Туманов. - Борщевик – растение брошенных территорий. Он растет либо там, где собственник не пашет и не сеет, либо вдоль дорог, якобы на ничейной земле. На самом деле, часть этой земли принадлежит автодорожному хозяйству, часть – лесхозам. У нас земля непонятно в чьих руках. Есть какие-то земли, которую кто-то купил в качестве вложения денег. Что-то банки отобрали за невыплаченные кредиты. Очень много земли, которая из средства производства превратилась в средство сбережения, и стоит пустая. Она и зарастает борщевиком.

По мнению Туманова, от борщевика помогут избавиться не штрафы "за борщевик", а санкции к собственникам земли за её неиспользование.Также возможным вариантом Туманов считает выкуп у населения "зеленой массы борщевика по аналогии с металлолом": "Вы найдете сейчас хоть одну валяющуюся железку? Всё собрано".