В Колумбийцы голосуют на референдуме за меры против коррупции

В Колумбии в воскресенье проводится референдум по вопросам борьбы с коррупцией. Более 36 миллионов избирателей получили возможность выразить своё отношение к нескольким мерам, предложенным властями для преодоления коррупции. Среди таких мер – снижение зарплат членов парламента, ограничения по времени на работу на государственной должности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о налогах, замена домашнего ареста для коррупционеров на тюремные сроки.

После референдума начнётся работа над соответствующими законами – если доля участия избирателей в плебисците окажется не менее 34 процентов.

Бюджет Колумбии ежегодно теряет около 17 миллиардов долларов из-за коррупционных схем правящего класса, что эквивалентно пяти с половиной процентам валового внутреннего продукта. Нынешняя зарплата колумбийского конгрессмена – более 10 500 долларов в месяц, в то время как минимальная зарплата в стране – примерно 260 долларов. Если инициативу по снижению депутатской зарплаты поддержат большинство участников референдума, то каждый член Конгресса будет получать не более 25 минимальных зарплат, отмечается в публикации "Немецкой волны".