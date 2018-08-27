Уголовные дела в отношении целого ряда российских предпринимателей, упомянутых в так называемом лондонском списке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, пересмотреть невозможно, утверждают в Генеральной прокуратуре России.

Как сообщил "Коммерсанту" официальный представитель ведомства Александр Куренной, в ходе проверки сотрудники прокуратуры, МВД и ФСБ детально анализировали уголовные дела в отношении предпринимателей из "списка Титова" и выяснили, "что далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей. Более того, некоторые из них, по словам Куренного, "в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству".

Среди тех, чьи дела не могут быть пересмотрены, Генпрокуратура отметила адвоката из Нижнего Новгорода Евгения Рыжова, которого обвиняют в попытке рейдерского захвата здания в центре Москвы, а также Виктора Ламаша, обвиняемого в продаже поддельных дипломов, и мурманского бизнесмена Владимира Зюзина, которого считают причастным к хищению кредитов Сбербанка почти на миллиард рублей.

В феврале после встречи в Лондоне с рядом российских бизнесменов уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов сообщил, что некоторые из них скрываются от правосудия, но при этом хотят вернуться в Россию. Позже он представил список таких предпринимателей. По данным РБК, в него вошли 16 человек.