РБК: в Россию вернулся бизнесмен из списка Бориса Титова

В Россию вернулся ростовский бизнесмен Андрей Каковкин, находившийся в розыске и включенный в так называемый "лондонский список" предпринимателей, который составил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Титова Дмитрия Григориади.

По его словам, Каковкина сразу по прибытии доставили в полицию, но через несколько часов отпустили, обязав явиться и не ограничив его в перемещениях. Предпринимателя разыскивали по делу о мошенничестве и неправомерном обороте средств и платежей. Григориади заявил, что считает вероятным прекращение уголовного преследования Андрея Каковкина.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России – и сам кандидат в президенты – Борис Титов заявил, что встретился 3 февраля в Лондоне с рядом российских бизнесменов. По его словам, некоторые из них скрываются от правосудия, но при этом хотят вернуться в Россию. По данным РБК, после встречи, на которой присутствовало несколько десятков человек, был составлен список из 16 предпринимателей. В нем упомянут и Андрей Каковкин.