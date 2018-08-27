Грязное белье церкви. Папу Франциска призвали уйти в отставку

Кризис, скандал, неудача. Эти три слова доминируют в оценках визита папы римского Франциска в Ирландию, в ходе которого главе Римско-католической церкви пришлось держать ответ за грехи прелатов, растлевавших детей. Пресса отмечает, что церковь, к которой принадлежат 1,2 миллиарда жителей планеты, переживает один из самых мрачных моментов своей новейшей истории.

"Я молю Пресвятую Богородицу залечить раны жертв жестокого обращения и заверяю всех членов нашей христианской семьи в решимости никогда больше не допустить повторения подобных ситуаций".

Такая запись появилась в Твиттере папы Франциска в последние часы его пребывания в Ирландии, в ходе которого он встретился – на закрытой аудиенции – с группой людей, пострадавших в прошлом от сексуального насилия со стороны служителей церкви. Эту тему папа затронул и в своей проповеди перед верующими, собравшимися в парке Финикс в Дублине: "Я хотел бы представить эти преступления на суд Божий и попросить прощения за них".

Франциск начал первый за почти сорок лет папский визит в Ирландию с выражения негодования по поводу "отвратительных преступлений", совершенных священниками, которые насиловали и растлевали детей. "Неспособность церковных властей, епископов, религиозных начальников, священников и других адекватно реагировать на эти отвратительные преступления вызвала справедливое возмущение и остается источником боли и стыда католической общины", – добавил папа.

Информация о многочисленных случаях издевательств и сексуальных злоупотреблений со стороны священнослужителей касается не только Ирландии, но и других стран: США, Чили, Австралии. Сообщения об этом в последние месяцы сыпались как из рога изобилия. Так, две недели назад суд в американском штате Пенсильвания обнародовал результаты расследования, согласно которым более 300 католических священников в этом штате за последние 70 лет совершили акты сексуального насилия и домогательства в отношении более чем тысячи несовершеннолетних.

В центре подобного скандала оказался недавно и 88-летний кардинал Теодор Маккэррик, бывший архиепископ Вашингтонский. Святой престол признал "правдоподобными и обоснованными" обвинения в сексуальном насилии с его стороны в отношении 16-летнего алтарного министранта в начале 1970-х годов. Позднее против кардинала были выдвинуты и другие обвинения – в частности, в том, что он спал со взрослыми семинаристами. Сам Маккэррик утверждал, что ничего подобного не помнит, но папа Франциск вынудил его выйти из коллегии кардиналов и оставить церковное служение, дабы "предаться размышлению и покаянию".

Папа Франциск должен подать пример всем, кто покрывал Маккэррика, и вместе с ними уйти в отставку

Однако этого показалось мало другому священнику – архиепископу Карло Марии Вигано, в прошлом высокопоставленному члену папской курии, а затем нунцию (посланнику Святого престола) в США. В разгар визита папы Франциска в Ирландию Вигано опубликовал 11-страничное открытое письмо, в котором утверждал, что Франциску и целому ряду кардиналов еще с 2013 года было известно о прегрешениях Маккэррика и что в высших церковных кругах по поводу таких неблаговидных дел "царит заговор молчания, напоминающий законы мафии". "В соответствии с провозглашенным им принципом нулевой терпимости [к такого рода преступлениям] папа Франциск должен стать первым, кто подаст добрый пример всем кардиналам и епископам, покрывавшим Маккэррика, и вместе с ними уйти в отставку", – настаивает Вигано.

Реакцию папы на это письмо можно назвать странной. Общаясь с журналистами на борту самолета по пути из Ирландии, понтифик заявил, что "не проронит ни слова" по поводу разоблачений Вигано. "Прочтите это письмо и сами составьте свое мнение. По-моему, этот документ говорит сам за себя", – добавил папа Франциск. Что он имел в виду, остается догадываться. Возможно, то, что в послании архиепископа Вигано содержится ряд нестыковок, а сам он известен как один из лидеров консервативного крыла в католической церкви. Этому крылу не по душе относительно либеральные взгляды Франциска на ряд социальных и культурных проблем – в частности, ситуацию с миграцией и отношение церкви к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, у Вигано есть личные основания для обиды на папу: тот отстранил его от должности посланника в США после того, как в 2016 году Вигано организовал аудиенцию у папы для Ким Дэвис – чиновницы из штата Кентукки, отказывавшейся выдавать свидетельства о браке однополым парам.

"Это конфликт фракций внутри папской курии, которые используют в своей борьбе за власть церковный кризис, вызванный сексуальными скандалами. Но суть этого кризиса – не в том, либералом или консерватором является тот или иной епископ. А в том, способна ли церковь защитить детей", – приводит газета "Нью-Йорк таймс" мнение Питера Айсли, одного из пострадавших в прошлом от священников-"хищников". С ним, очевидно, согласны участники многотысячной манифестации с жертвами насилия, которая прошла в воскресенье в Дублине – в те же часы, когда папа римский выступал с проповедью в парке Финикс. "Я думаю, сам папа Франциск – весьма порядочный человек. Но меня покоробило то, с какой помпой его встречают, зная при этом, сколько жизней было сломано", – говорит 52-летний ирландец Грэм Миллс, который в детстве тоже пострадал от одного из священников.

Еще одна акция – в память о так называемых "малютках Туама" – прошла во время папского визита в городке Туам – на месте, где с 1925 по 1961 годы находился католический приют, куда помещались дети, отобранные у незамужних матерей. За время существования этого заведения там умерли 796 детей. Их массовое захоронение было обнаружено позднее.

О том, насколько неблагополучно обстоят дела в возглавляемой им церкви, папе Франциску могли напомнить и другие обстоятельства его поездки. Прежде всего, на отслуженную им мессу под открытым небом в Дублине пришло куда меньше верующих, чем предполагалось: ожидали до полумиллиона человек, явились же, по оценкам властей, примерно 130 тысяч.

Но даже если бы пришли ожидаемых 500 тысяч, это все равно не шло бы ни в какое сравнение с предыдущим папским визитом – Иоанна Павла II в октябре 1979 года. Тогда поприветствовать понтифика пришли 2,5 млн верующих.

Однако за последние 40 лет в Ирландии, некогда одной из наиболее преданных католицизму стран Европы, произошли значительные изменения. Хотя, по данным переписи 2016 года, католиками считают себя 78% граждан Ирландии, доля верующих, регулярно посещающих церковные богослужения, резко снижается. Более того, в 2015 году по итогам общенационального референдума в Ирландии были узаконены однополые браки, а в мае этого года две трети участников другого референдума высказались за легализацию абортов.