Алексея Навального второй раз в году приговорили к 30 суткам ареста

Тверской суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста. Это уже второй арест политика в течение 2018 года. Первый раз к 30 суткам Навального приговорили в мае - за организацию акции "Он нам не царь". В этот раз оппозиционного политика обвинили в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия", а именно в организации 28 января "забастовки избирателей".

В начале слушания защита Навального попросила время на ознакомление с делом, поскольку оно включало в себя 219 страниц и 5 дисков с видеозаписями. Судья Стеклиев выделил на это адвокатам и подсудимому лишь полчаса.

Позже защита подала ходатайство о вызове в суд полицейских, задерживавших Навального и составлявших на него протокол, а также потребовала прекратить дело, так как в протоколе задержания не отмечено, какие именно действия политика полиция посчитала правонарушением. Оба этих ходатайства судья отклонил.

Единственное ходатайство защиты, которое Стеклиев поддержал, было ходатайство об исследовании видеозаписей программы "Навальный. Live", которые, по версии обвинения, доказывают организацию политиком акции 28 января. Защита настаивала на том, что "ролики на YouTube организовать акцию не могут – это может сделать только заявитель, которым Навальный не был". В итоге один из дисков с записями программы оказался сломан, а в случаях с другими судья ограничился просмотром стоп-кадров, которые соответствовали скриншотам из письменных материалов дела. На вопрос юриста Александра Помазуева, "можно ли считать просмотры стоп-кадров без звука исследованием видеозаписей?", судья Стеклиев предложил ему "высказать все свои замечания после заседания".

В конце слушания Алексей Навальный заявил, что не сомневается в обвинительном решении судьи и считает, что все дело устроено исключительно для того, чтобы помешать ему участвовать во всероссийской акции против повышения пенсионного возраста. Политик заявил ее на 9 сентября.

Алексей Навальный был задержан полицией 25 августа возле своего дома по протоколу от 22 февраля, который был составлен спустя почти месяц после "забастовки избирателей". 28 января 2018 года сторонники политика по всей стране провели акцию в знак протеста против решения ЦИК не регистрировать Навального кандидатом на президентских выборах.

В понедельник же стало известно, что Минюст в очередной раз отказал в регистрации партии "Россия Будущего", которую Навальный организовал со своими сторонниками. В этот раз Минюст сослался на нехватку документов.

Зарегистрировать свою партию Алексей Навальный пытается уже шестой год – ранее под названиями "Народный Альянс" и "Партия Прогресса".