Вечный кум. Эфир в 19:05

Украинский политик Виктор Медведчук, которого называют "кумом Путина", выступил с несколькими программными заявлениями по украинскому 112-му каналу. Можно ли считать, что он предлагает пророссийский вектор движения страны? Обсуждаем с экспертами. В студии политик Александр Гнездилов, на связи политик (и бывший ведущий 112-го канала) Леонид Гозман, журналист "Новой газеты" Павел Каныгин, аналитик Андрей Окара, медиаэксперт Наталия Лигачева (Украина). Ведущая Елена Рыковцева

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