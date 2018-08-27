Госдепартамент: Иран "злоупотребляет" Международным судом ООН

Иран "злоупотребляет" Международным судом ООН, пытаясь оспорить в нем восстановление американских санкций. Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео, размещенном на сайте ведомства.

В понедельник суд приступил к рассмотрению иска к США, поданного Ираном в Международный суд ООН. В Тегеране считают, что Вашингтон нарушил соглашение "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года. Соглашением предусмотрено оказание сторонами взаимного содействия в торговле.

Помпео, комментируя начало судебного разбирательства, подчеркнул, что санкции были восстановлены в мае этого года из-за угрозы, которую представляет для США иранская политика. Госсекретарь сказал, что Вашингтон продолжит "противодействовать дестабилизирующей активности иранского режима в регионе", "блокировать финансирование им терроризма" и следить за его ракетной программой. Помпео заверил, что США не допустят появление у Тегерана ядерного оружия и предупредил, что американская сторона будет отстаивать свои интересы в гаагском суде.

Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней ядерной сделки с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Американские и израильские власти уверены, что заключенный в президентство Барака Обамы договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз поддержал Иран и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения односторонних санкций США.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был согласован и подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.