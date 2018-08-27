Суд отклонил иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

Арбитражный суд Москвы отклонил иск к Роскомнадзору о взыскании с ведомства убытков из-за блокировки Telegram в России.

Российская компания "Инвестори" требовала возместить ей 5 миллионов рублей – в такую сумму глава компании, бизнесмен Александр Вихарев, оценил репутационные потери своего бизнеса.

Иск был подан еще в апреле и стал первым к Роскомнадзору после начала блокировки Telegram. По словам Вихарева, из-за веерных блокировок IP-адресов в попытке ограничить доступ к мессенджеру, оказался заблокирован и ряд серверов "Инвестори", а клиенты не могли провести операции в своих личных кабинетах.

Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор стал блокировать миллионы IP-адресов хостинг-провайдеров, что привело к сбою в работе банков, онлайн-магазинов, соцсетей и других сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать, хоть и со сбоями.