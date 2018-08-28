Пентагон назвал пропагандой заявление Москвы о наращивании сил у Сирии

В Пентагоне назвали "не более чем пропагандой" утверждения министерства обороны России о том, что США наращивают военное присутствие в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии. Об этом сообщает CNN. Однако это не означает, что США не готовы исполнить приказ президента к действию, - сказал представитель американского военного ведомства Эрик Пэйхон.

Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения контролируемой вооруженной оппозицией провинции Идлиб под свой контроль.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что США стягивают в регион эсминцы, несущие крылатые ракеты. В российском оборонном ведомстве утверждают, что в сирийской провинции Идлиб готовится "инсценировка" применения химического оружия, которая будет использована силами возглавляемой США коалиции для ударов по Сирии.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник , Минобороны России перебросило на базу Хмеймим в Сирии зенитные комплексы "Тор-М2" и увеличило эскадру российских боевых кораблей в Средиземном море. По данным издания, в частности, впервые в этом году в Средиземное море зашли корабли Северного флота— большой противолодочный корабль "Североморск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов".