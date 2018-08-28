В Чечне после нападений на полицейских задерживают подростков

В Шалинском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов после нападений на полицейских 20 августа задержали до 200 подростков, которых затем подвергли многочасовым допросам. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на жителей района.

По словам собеседников издания, задержания проводились в период с 23 по 25 августа. Подростков, в том числе 10-14 лет, забирали прямо на улицах и увозили в отдел полиции, где допрашивали по несколько часов, и отпускали только ночью. При этом, по закону, допрашивать несовершеннолетних моложе 16 лет можно только в присутствии педагога или психолога, отмечает издание.

Никто ничего не объяснял, все сводилось к тому, что есть указание сверху проверять подростков на возможную причастность к (группировке), — рассказал один местный житель. По словам другого собеседника "Кавказского узла", у которого был задержан племянник, полицейские пытались установить, кто был знаком с предполагаемыми участниками нападений.

20 августа в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. Нападавших было пятеро, самому старшему исполнилось 18 лет, самому младшему – 11. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", запрещённая в России и других странах.

Власти Чечни пообещали "активизировать профилактическую работу с подростками", которые находятся в "группе риска". Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что нападавших подстрекали "из-за рубежа", а правозащитников обвинил в том, что они "поднимают вой" при малейшей попытке провести расследование.