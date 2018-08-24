Нападения на полицию в Чечне: Кадыров обвиняет правозащитников

Российские правозащитники опасаются усиления репрессий против чеченской молодежи после нападения 20 августа на полицейских в республике. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. Нападавших было пятеро, самому старшему исполнилось 18 лет, самому младшему – 11. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".

Власти Чечни пообещали "активизировать профилактическую работу с подростками", которые находятся в "группе риска". Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что нападавших подстрекали "из-за рубежа", а правозащитников обвинил в том, что они "поднимают вой" при малейшей попытке провести расследование.

20 августа в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. В городе Шали двое молодых людей, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию отдела МВД. Они ранили двух сотрудников полиции и были убиты. После этого в селе Мескер-Юрт неизвестный подорвал себя недалеко от полицейского поста, выжил и был госпитализирован. Кроме того, в этот же день на въезде в Грозный водитель на автомобиле "Мерседес" попытался наехать на сотрудника правоохранительных органов, а потом сбил двух сотрудников ДПС, пытаясь уйти от погони. Нападавшего и его сообщника убили.

Все участники нападений были несовершеннолетними. Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 18 лет, самым младшим из преступников, как сообщалось, было 11 лет.

Вечером 20 августа запрещенное в РФ "Исламское государство" взяло ответственность за нападения на полицейских в Шали, Мескер-Юрте и Грозном. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров тогда заявил, что террористы целенаправленно работают с детьми.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Власти Чечни решили активизировать "профилактическую работу" с подростками, которые находятся в "группе риска". Об этом заявила член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. "Сейчас нам нужно как никогда взяться за эту молодежь. И нужно не просто ради галочки работать, а реально с каждым подростком, попавшим под подозрение, находящимся в группе риска. Они у наших правоохранителей есть", – цитирует чиновницу РИА Новости.

Президент Чечни Рамзан Кадыров нашел зарубежный след в нападении 20 августа. Об этом 22 августа он написал на своей станице "ВКонтакте":

Это настоящий заговор против тех, кто стоит на страже правопорядка, и всего чеченского народа

"Уже нет никаких сомнений, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа". По мнению Кадырова, вербовщики намеренно привлекли детей для совершения нападения на полицейских и "ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10–12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника". Глава Чечни напомнил, что родители несут персональную ответственность за действия своих детей.

При этом Кадыров отметил, что ему "надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу". "У себя мы сами в состоянии поддержать порядок, без помощи из Европы, США, а также их подручных в нашей стране", – написал президент Чечни.

Глава Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина полагает, что одним из последствий нападения на полицейских 20 августа может стать усиление репрессий среди чеченской молодежи, и объясняет его новые нападки на правозащитников:

Реакция Рамзана Кадырова вполне понятна – когда человек не хочет видеть свою вину, он начинает обвинять других

– Я думаю, реакция Рамзана Кадырова вполне понятна. Когда человек не хочет видеть свою вину, то начинает обвинять других, тех, кто является его критиками. Вот, собственно, по этой причине он обвиняет правозащитников, которые, разумеется, никакого отношения к тому, что произошло, не имеют. Они никого никогда к этому не подбивали и всегда выступали против подобных методов, в отличие от того же Рамзана Кадырова.

– Почему Рамзан Кадыров настолько ненавидит Запад и правозащитников, что готов их обвинить во всех бедах?

– В основе всякой ненависти лежит страх. Он понимает, что его собственное поведение такое, что он постоянно и справедливо становится объектом критики. Таким образом он хочет удалить всех критиков, обвинить их во всех возможных несчастьях, чтобы обелить собственную персону и тот жуткий тоталитарный режим, который при нем сложился. Чечня – это тоталитарная часть авторитарной России. Он хочет, чтобы вина за это лежала не на нем.

– У всех на слуху сейчас – дело вашего коллеги из чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, которого судят за хранение наркотиков. Вы считаете дело сфабрикованным. После всего, что случилось с Титиевым и другими правозащитниками в Чечне, – в состоянии ли правозащитные организации осуществлять какую-то деятельность в республике?

Мы регулярно там бываем и будем продолжать бывать

– По крайней мере, мы там регулярно бываем и будем продолжать бывать. Оюба защищают совершенно замечательные адвокаты. Кстати, слова Рамзана Кадырова о том, что он не пустит в Чечню правозащитников из России, противоречат его заявлениям о том, что Чечня – это часть России. На самом деле это не его убеждение. Потому что в противном случае он не мог бы делать такие заявления, что каких-то российских граждан не пустят на территорию Чеченской республики.

– Как вам кажется, какие силы могут на самом деле стоять за этим нападением 20 августа? Какие последствия оно может иметь для Чечни, для жителей Чечни, для молодежи Чечни?

Все это может вызвать и уже вызвало новый виток репрессий

– Понятно, что это может вызвать и уже вызвало, насколько мне известно, новый виток репрессий. Какие причины за этим стоят? Люди не хотят мириться с тем, что происходит. Когда нельзя действовать легально, методы становятся вот такими. Об этом надо думать. На самом деле, когда происходят такие события, тем, кто стоит у власти, следует подумать – почему это произошло? Просто так это не происходит, – полагает правозащитница Светлана Ганнушкина.

Ранее издание "Кавказский узел" сообщало, что в последние несколько лет ряды чеченского вооруженного подполья активно пополняет молодежь. К примеру, среди десяти убитых или раненых при столкновениях с силовиками в Грозном в декабре 2016 года не было ни одного человека старше 20 лет. Об этом говорится в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

Глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин, подвергавшийся в Чечне угрозам и прямому нападению, объясняет, почему политика Рамзана Кадырова не пользуется популярностью в республике:

Рамзан Кадыров со своей задачей не справляется

– Это нападение, совершенное фактически детьми, показывает, что Рамзан Кадыров не в состоянии организовать работу с молодежью. Это показывает, что деструктивные идеи, связанные с терроризмом, с участием ИГИЛ, среди какой-то части чеченской молодежи продолжают быть популярными. Это как раз говорит о том, что Рамзан Кадыров со своей основной задачей, в общем, с единственной задачей, которая перед ним стоит, не справляется. Насколько я понимаю, ему разрешили делать все что угодно, нарушать любые писаные и неписаные правила, но вот эту задачу он должен выполнять. Он ее не выполняет. Понятно, что он испытывает по этому поводу раздражение.

– Многие правозащитники замечают, что возраст участников этих так называемых незаконных формирований в Чечне очень сильно уменьшился. В этом нападении принимали участие дети – от 11 до 18 лет. О чем это свидетельствует?

Занятия спортом и хождение с портретами Кадырова по улице – единственная форма разрешенного там досуга

– Это, на мой взгляд, делает версию о том, что этими детьми управляли какие-то там вражеские темные силы, абсолютно невероятной. Потому что я плохо себе представляю какую-нибудь фантастическую разведку, которая будет вербовать в качестве каких-то террористов 15-летних детей. Другое дело – очевидно, что та политика, прежде всего молодежная политика, которую там осуществляют всякие воспитатели, кадыровские идеологи, она совершенно не устраивает современную молодежь в Чечне, по крайней мере. И вот такие вещи происходят. Очевидно, что там какие-то все-таки другие идеи популярны среди молодежи. Наверное, те альтернативы, те возможности, которые представляет кадыровский режим для молодых людей, они недостаточны. Если бы Рамзан Ахматович побольше слушал тех самых правозащитников, которых он ругает... Его много раз предупреждали, что те виды досуга, скажем так, а точнее, отсутствие нормально организованного досуга в Чечне рано или поздно к этому приведет. Потому что занятия спортом и хождение с портретами Кадырова по улицам – это, к сожалению, единственная форма разрешенного досуга. А вот альтернативы никакой нет. Я не думаю, что все хотят заниматься боевыми видами спорта, для которых в Чечне создано очень много. А для всего остального в Чечне нет никаких возможностей.

– Власти Чечни после того, что произошло 20 августа, обещают провести профилактическую работу среди молодежи. Ваши коллеги правозащитники, естественно, опасаются усиления репрессий. Каковы ваши мысли по этому поводу?

Это необоснованные задержания, выколачивание признательных показаний, оговор знакомых

– Беда-то как раз в том, что то, что Кадыров называет "профилактической работой", то что он называет "расследованиями", по поводу которых он возмущается, это, конечно, никакая не профилактическая работа, никакие это не расследования. Это необоснованные задержания. Это выколачивание каких-то признательных показаний или оговора каких-то знакомых. Это репрессии, причем зачастую совершенно необоснованные, зачастую даже не избирательные, то есть хватают кого попало и требуют либо самооговора, либо сведений о ком-то из близких, друзей, знакомых и так далее. Если Кадыров говорит про такие расследования и профилактическую работу, то это всегда у любых нормальных людей будет вызывать возмущение. Это всегда будет вызывать критику. Более того, это обязательно будет приводить к популяризации терроризма. Никогда иначе не было. Кадыров такими действиями будет только помогать врагам, которые действительно могут вести какую-то вербовочную деятельность на территории Чеченской республики. Но как показывает эта последняя история, даже и без вербовщиков могут обойтись. Совершенно очевидно, что этими детьми никакие внешние силы не руководили. Их бы не убивать надо было, конечно же, и может быть, даже не наказывать, или прежде чем наказать, очень важно было понять, что их толкнуло на такой путь, почему они пошли не боксом заниматься, а создали такую вот террористическую ячейку. Кроме юношеского максимализма, наверное, еще какие-то причины были. Чем-то их власть обидела. Наверное, в этом очень важно разобраться. Но Кадыров не хочет разбираться. Кадыров хочет всех построить в две или три колонны: в одну – боксеров, в другую – дзюдоистов. И кто не хочет в эти колонны становиться, тот враг и того надо в подвал посадить.

– В состоянии ли сейчас правозащитные организации осуществлять деятельность в Чечне?

Полноценной работы там никто вести не может. Люди запуганы тотально

– К сожалению, полноценной работы ни одна правозащитная организация вести там не может. Абсолютно все люди, которые там работали, подвергались преследованиям, – их либо начинали бить рано или поздно, либо их убивали как Наталью Эстемирову, либо в отношении них фабриковали какие-то идиотские уголовные дела, как в отношении Руслана Кутаева или Оюба Титиева. Рано или поздно тебя это обязательно коснется. Хорошо, если останешься жив и на свободе, а можешь и не остаться. А то, что в отношении тебя что-то будет сделано, – это обязательно! Но самое-то главное не это. Самое главное в том, что люди это видят, и люди не готовы обращаться за помощью в те организации, которые сами не в состоянии себя защитить. Чаще всего ко мне из Чечни обращаются с жалобами на необоснованные задержания. Очень часто люди сообщают о том, что задержали родственника, что вторую-третью неделю о нем нет ни слуху ни духу, причем известно, где его держат, но ничего не могут сделать для его освобождения. Я людям объясняю, что нужно сделать, и предлагаю: "Давайте это сделаю я. Давайте мы пришлем адвоката, который вам поможет это сделать". Говорят: "Нет, нет, нет, что вы! Нет, ни в коем случае. Так нельзя. Будет только хуже. Никаких заявлений никуда мы писать не будем, но вы президенту Путину расскажите". Вся республика запугана тотально! Люди не хотят об этом открыто говорить, называя свои имя и фамилию. Люди не готовы обращаться в правоохранительные органы. Люди не готовы обращаться никуда, потому что боятся немедленной мести, – рассказал Радио Свобода глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

Из-за недавних высказываний Рамзана Кадырова о правозащитниках "Новая газета" предложила мэру Москвы Сергею Собянину запретить главе Чечни въезд в российскую столицу. Издание подчеркивает, что от такого запрета возрастет безопасность москвичей и прекратятся "разборки со стрельбой во все стороны, участниками которых так часто выступают сотрудники правоохранительных органов Чеченской республики".

"А мирному чеченскому народу мы всегда рады", – говорится в открытом письме, опубликованном на сайте "Новой".

Поводом для обращения послужило выступление Кадырова перед работниками чеченских силовых структур, посвященное предполагаемому нападению подростков на полицейских. В своей речи Кадыров назвал правозащитников "продажными" и "провокаторами", заявив, что для них закроют въезд в Чечню, когда там закончится процесс по делу главы местного "Мемориала" Оюба Титиева.

В "Новой газете" отмечают, что журналисты издания имеют право относить себя к правозащитникам, и считают, что лучшей профилактикой терроризма в Чечне является неукоснительное соблюдение прав человека на ее территории.

"Мы с сожалением констатируем факт, что наши попытки сподвигнуть чеченские власти к неукоснительному соблюдению Конституции Российской Федерации оказались недостаточными. И считаем, что во времена тотальных санкций всех против всех стоит воспользоваться более доходчивыми аргументами", – пишет "Новая газета".

Рамзан Кадыров неоднократно критиковал и оскорблял правозащитников. Оюба Титиева он назвал наркоманом. Сейчас главу чеченского представительства "Мемориала" судят по обвинению в хранении наркотиков. Сам он настаивает, что запрещенные вещества подбросили полицейские, а власти республики хотят таким образом избавиться от присутствия правозащитной организации.