Роскомнадзор пригрозил "Яндексу" блокировкой из-за пиратских сайтов

Роскомнадзор заблокирует "Яндекс", если к вечеру 30 августа поисковый сервис не удалит ссылки на пиратские сайты. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин. Чиновник сослался на решение Московского городского суда.

Накануне Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео".

24 августа Мосгорсуд принял решение, что "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в поисковике ссылки на пиратские копии шоу "Мистические истории" и сериалов "Домашний арест", "Вне игры" и "Осторожно земляне", принадлежащих холдингу "Газпром-медиа".

На прошлой неделе российские медиахолдинги "Газпром медиа" и "Национальная медиа группа" (НМГ) обвинили компанию "Яндекс" в пособничестве интернет-пиратам. Как сообщал "Коммерсантъ", в знак протеста оба холдинга, а также Первый канал убрали с главной страницы поисковика онлайн-трансляции телеканалов НТВ, ТНТ, ТВ-3, РЕН ТВ и "Пятый канал".