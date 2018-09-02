Кругом бармалеи. Андрей Остальский – о британском хаосе

"Еврейский вопрос" приобрел актуальность в Великобритании впервые за очень многие годы. Уж точно со времен Второй мировой войны не мелькало так часто в газетных заголовках слово "антисемитизм". Обвинение выдвигают против главной оппозиционной партии страны – лейбористов, вернее, их нынешних лидеров. Некоторые обозреватели считают, что дело может дойти до раскола партии, значит, и вся складывавшаяся веками британская политическая система может оказаться под угрозой.

Еврейские организации заметили, что на левом фланге партии критика израильской политики все чаще оборачивается откровенным расизмом. Количество стало переходить в качество после избрания лидером лейбористов Джереми Корбина и вступления в партийные ряды сотен тысяч его сторонников из крайне левого движения Momentum.

Сам Корбин и его окружение с возмущением отвергают эти обвинения ("Как вам может такое в голову прийти, мы же социалисты-интернационалисты, принципиальные противники любых форм расизма!" – из раза в раз твердят они). Было проведено официальное расследование, которое не выявило "институционального антисемитизма" в партии, но обнаружило его "отдельные проявления", которые обещано искоренить. Однако обещанного не происходит, а новые обвинения посыпались градом. Крайне резкие выступления на эту тему можно найти на страницах не только правоцентристской The Times или бульварной прессы, но и в леволиберальной The Guardian, обычно лейбористам сочувствующей.

Если раньше Корбина винили лишь в том, что он потворствует ненавистникам и закрывает глаза на их ядовитую пропаганду, то теперь в неприкрытом антисемитизме обвиняют уже его самого. Выяснилось, что Корбин защищал право на существование панно в восточном Лондоне, на котором изображены жестокосердные банкиры, все как на подбор с характерными крючковатыми носами, играющие в "Монополию" на голых спинах обездоленных. Это почти точный повтор карикатурных сюжетов из нацистских газет 1930-х годов.

Обнаружилось, что Корбин участвовал в нескольких антиизраильских конференциях и собраниях, тесно общаясь с людьми, не только оправдывающими террор против мирных жителей и ставящих на одну доску политику Израиля и Гитлера, но даже и разоблачавшими "всемирный сионистский заговор" в духе "Протоколов сионских мудрецов". Террористов из ХАМАС Корбин называл "друзьями". Однажды он пригласил выступить в палате общин арабского деятеля, пропагандирующего "кровавый навет" – кретинскую веру в то, что евреи пьют кровь христианских младенцев. Наконец нашлась запись выступления Корбина от 2013 года, где он презрительно отзывается о британских сионистах, которые якобы "не знают истории" и так и "не постигли британскую иронию", хотя и прожили всю свою жизнь в Англии.

Положительных сказочных героев не осталось. Куда ни глянешь – вокруг одни бармалеи

Принесенные извинения и оправдания никого ни в чем не убедили, кроме фанатичных сторонников Корбина, готовых заведомо простить ему что угодно (а таких немало). Например, политик пояснял, что, обвиняя в историческом невежестве и неполноценной приобщенности к британским ценностям группу людей, он имел в виду не евреев вообще, а исключительно сионистов "в политическом смысле этого термина". В свою защиту в связи с проблемой злосчастного панно Корбин заявил, что "недостаточно внимательно" рассмотрел рисунок. Такой ответ показался критикам смехотворным. Еврейские организации настаивают также на том, что в лейбористских левых кругах и в окружении лидера партии слово "сионист" употребляется именно как эвфемизм, заменяющий слово "еврей", да и антисионизм есть не что иное, как отрицание права Израиля на существование. Ведь единственное, что объединяет и правых, и левых (кстати, симпатизирующих палестинцам) сионистов, – вера в право еврейского государства на жизнь. Депутат от лейбористов Маргарет Ходж прямо в парламенте, на глазах у коллег, назвала Корбина антисемитом. Ее поддержали десятки других политиков-лейбористов.

Казалось бы, в Британии всего-навсего 300 тысяч евреев, но, во-первых, в лейбористской партии их традиционно было гораздо больше, чем в других политических организациях. Во-вторых, что особенно важно, британская интеллигенция, средний класс презирает антисемитизм, считая его не только явлением аморальным, но и признаком низкой культуры. Эти настроения выразил заместитель Корбина в партии Том Уотсон, заявив, что проблема антисемитизма грозит обрушить лейбористов "в пропасть вечного позора и стыда". Зато в поддержку Корбина неожиданно выступили деятели откровенно неонацистских организаций, почувствовав в нем "своего".

Понятно, что противники Корбина стараются максимально использовать скандал в политических целях. Речь не только о консерваторах, но и об умеренном крыле в самой Лейбористской партии, недовольном марксистко-ленинской, антирыночной и антизападной риторикой нынешнего лидера партии и его окружения, их непоследовательной позицией по Брекзиту, позволившей консерваторам протолкнуть свою программу выхода из ЕС.

Но, словно в зеркальном отражении, нечто схожее происходит и в правящей консервативной партии. Крайне правое крыло недовольно слишком "мягкой" позицией премьер-министра Терезы Мэй на переговорах об условиях ухода Британии из ЕС. Они не желают компромиссов, предлагают добиваться капитуляции Брюсселя. Главным выразителем этих настроений стал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, с треском ушедший недавно из правительства. "Хлопок дверью" сделал Джонсона самым популярным политиком среди рядовых членов партии. Разница между лейбористами и консерваторами в том, что у первых представитель крайне левого крыла, еще недавно считавшийся экстремистом и маргиналом, теперь возглавляет партию, а у вторых – лидер крайне правого крыла еще пока не добрался до высшей партийной ступеньки, но уже стал главным претендентом. Оба – и Корбин, и Джонсон – имеют шансы оказаться в обозримом будущем главой британского правительства.

Есть у консерваторов и свой аналог антисемитского скандала, только речь идет об исламофобии. Уходя из правительства, Борис Джонсон опубликовал комментарий в газете The Daily Telegraph, в котором издевательски высказался о манере некоторых мусульманок одеваться: они, дескать, напоминают "почтовые ящики" и "банковских грабителей". Опросы показали немедленный скачок его популярности на правом фланге правящей партии (на что, видимо, и был расчет). Самое поразительное, что среди новых ярых поклонников Джонсона оказались и неонацисты, чуть ли не буквально та же публика, которая аплодирует "антисионизму" Джереми Корбина!

Немало, впрочем, в Британии и таких людей (их позиция явственно выражена в социальных сетях), чья позиция может быть выражена формулой "чума на оба ваших дома". Некий Дэвид Даглас выразил эти настроения так: "К сожалению, катастрофа по имени Корбин есть отражение состояния британской политики в целом. Или экстремисты, или посредственности. Ведь не могу же я считать Терезу Мэй путеводной звездой XXI века!" Дагласу вторят другие, также полагающие, что "никогда еще британская политическая сцена не была столь пуста".

Положительных сказочных героев не осталось. Куда ни глянешь – вокруг одни бармалеи.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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