Закрылось представительство Украины при СНГ

Украина в августе закрыла представительство при уставных органах Содружества Независимых Государств. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, сообщает Интерфакс. Чиновник пояснил, что СНГ сохранит контакт с Киевом через посольство Украины в Белоруссии.

Украинский президент Петр Порошенко в мае подписал указ об отзыве всех представителей страны из органов СНГ. Свое решение он объяснил европейской ориентацией страны.

Этому предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об отзыве представителей страны из органов Содружества, а также ее выходе из межгосударственных соглашений в рамках этой организации.

Украина была одной из стран-создателей СНГ – межгосударственного образования, учрежденного первоначально 12 странами – бывшими республиками СССР. Формально она не ратифицировала устав Содружества, однако участвовала в деятельности организации. С 2014 года – после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе – Украина практически не принимала участия в деятельности СНГ. На встречах лидеров стран Содружества в последние годы Украина была, как правило, представлена на уровне посла.