Путин выскажет свое отношение к пенсионной реформе в телеобращении

Президент России Владимир Путин объявит о своей позиции по пенсионной системе в телеобращении в среду, 29 августа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сегодня на совещании в Омске Путин сообщил, что, возможно, в среду детально изложит свое отношение к пенсионной реформе, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию. По словам Путина, принимаемые решения "касаются миллионов людей и должны быть справедливыми". Президент уверен, что нужен "взвешенный, неформальный подход" и нельзя руководствоваться принципом "после меня хоть потоп".

На прошлой неделе в Кремле не исключили, что Владимир Путин в ближайшее время может объявить о смягчении пенсионной реформы, если посчитает это необходимым. Ранее об этом писали СМИ.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина.